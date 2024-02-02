Большая честь: Лайф узнал, как жена онколога из Тулы узнала о визите Путина

Жена врача-онколога Тульского областного онкодиспансера Ярослава Швецова узнала о том, что к ним в гости приедет президент Владимир Путин буквально за 15 минут до его визита. Корреспондент Life.ru побывал в гостях у семейства и узнал детали этого спонтанного визита.

Семья Швецовых рассказала о визите президента Владимира Путина. Видео © Life.ru / Павел Баранов

Жена сотрудника онкодиспансера Альбина, которая также является медиком призналась, что была ошарашена новостью о том, что к ним в гости с минуты на минуту прибудут такие высокие гости. Несмотря на это, встреча прошла очень душевно: семья обсудила с президентом жилищный вопрос, угостила его чаем и пастилой.

"Минут 15-20 у меня было, позвонил супруг, сказал я сейчас еду домой, к нам приедет президент. Какой президент? Когда поняли, что тот самый, времени на шок не было. Кинулись себя приводить в порядок, накрывать на стол. Осознание начало приходить после отъезда", — призналась Альбина и добавила, что попить чай с президентом очень большая честь.

Кстати, встреча проходила в предоставленном семье индивидуальном коттедже в посёлке на 25 домов, построенных за счёт средств регионального бюджета. Глава семейства рассказал, что президент осмотрел дом и остался доволен его планировкой и территорией.

Самый маленький член семьи, четырёхлетняя Полина несмотря на столь юный возраст уже знает, кто такой президент. Малышка показала гостям свои игрушки и не смогла оставить главу государства без подарка — она подарила ему плюшевого зайчика, который сделала своими руками. В ответ российский лидер преподнёс девочке детский компьютер и плюшевого мишку.