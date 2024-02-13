День подруг, Всемирный день радио, Никита-пожарник: Праздники и приметы 13 февраля Сегодня, 13 февраля 2024 года, отмечаются два неофициальных праздника, касающихся темы дружбы. Также этот день посвящён одному из самых популярных в мире лакомств и важному средству коммуникации. А по народному календарю сегодня чествуют святого, защищающего от пожаров. 12 февраля, 21:01 13 февраля отмечается День подруг. Обложка © Shutterstock

День подруг

13 февраля отмечается малоизвестный пока в России праздник — День подруг. Рассказываем о нём: Это международный неофициальный праздник.

Появился в США, откуда распространился по миру.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 13 февраля, в преддверии Дня всех влюблённых.

День подруг, или, как его ещё называют, День женской дружбы, появился благодаря американскому сериалу "Парки и зоны отдыха", который показывали с 2009 по 2014 год. Его героиня по имени Лесли Ноуп, согласно сюжету, придумала традицию каждый год 13 февраля, в преддверии Дня святого Валентина, выбираться с подругами без детей и мужей, оттуда и пошла традиция.

Конечно, в этот день необязательно следовать правилу, установленному героиней сериала. Россиянки могут пригласить подруг в гости, сходить вместе на прогулку, в кино и так далее. Главное здесь — уделить друг другу внимание, поделиться секретами, последними новостями. Это хороший повод встретиться, ведь в наше время общение зачастую сводится к чатам в мессенджерах и звонкам.

Вот и психологи говорят, что основное отличие между женской дружбой и мужской заключается в том, что представительницам прекрасного пола нужен постоянный контакт и душевный отклик.

Всемирный день радио

13 февраля отмечается Всемирный день радио. Фото © Shutterstock

13 февраля в России отмечается праздник, посвящённый одному из главных средств коммуникации человечества, — Всемирный день радио. Несколько фактов о нём: Это международный официальный праздник.

Провозглашён в 2011 году на 36-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

Отмечается ежегодно 13 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате создания Радио ООН в 1946 году.

Несмотря на то что в наше время радио уступает по популярности Интернету, оно остаётся мощным средством распространения информации и по-прежнему является одним из самых широко распространённых из них. Особенность радио в том, что оно способно охватить очень широкую аудиторию, донести до слушателя важную информацию даже в самых отдалённых уголках мира. Неслучайно радио остаётся важнейшим способом оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. По всему миру действует около 44 тысяч радиостанций, а в России — около 3,5 тысячи. Они успешно используют и новые технологии — вещают через Интернет, а также в цифровом формате.

Каждый год в ЮНЕСКО выбирают отдельные темы Всемирного дня радио. В 2024-м их несколько: неизгладимый след в истории, оставленный радио; сохраняющаяся утилитарная ценность радио; сохраняющаяся ценность радио как элемента демократии.

ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио. В честь праздника организуются мероприятия с участием радиовещательных компаний, других СМИ, правительственных и неправительственных организаций и широкой общественности.

Международный день блина

13 февраля отмечается Международный день блина. Фото © Shutterstock

До Масленицы с её традиционными угощениями — блинами — пока далеко, но зато 13 февраля в России можно отметить другой праздник, посвящённый им, — Международный день блина. Этот интернациональный праздник популярен в Англии и США.

Отмечается в один из вторников февраля или марта, совпадающий с Жирным вторником.

В 2024 году приходится на 13 февраля.

В этот день принято готовить блины и угощать ими друзей.

В 2024 году 13 февраля отмечается Марди Гра (Mardi Gras), название которого в дословном переводе с французского означает "жирный вторник", или "скоромный вторник". Он традиционно приходится на второй день недели перед Пепельной средой и началом католического Великого поста, предшествующего Пасхе. В свою очередь, Международный день блина тоже проводится в эту дату.

В Британии этот праздник отмечают уже около пяти веков. Согласно легенде, в городке Олни местная жительница услышала колокольный звон церкви, стоя за плитой. Она помчалась в храм со сковородкой, на которой был блин. Из этого забавного случая появилась традиция в этот день устраивать забеги с блинами.

В наше время делать это для празднования Международного дня блина уже необязательно. Достаточно приготовить это вкусное и полезное блюдо. Правда, нужно помнить, что это углеводно-жировой продукт высокой калорийности, витаминов и микроэлементов в нём немного. Есть несколько хитростей, которые помогут снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства: вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную. Использовать минимальное количество масла при выпекании. Делать блины на кефире пониженной жирности. Снизить количество сахара в рецептуре.

День интернет-друзей

13 февраля отмечается День интернет-друзей. Фото © Shutterstock

13 февраля в России и за рубежом отмечается праздник под названием День интернет-друзей. Известно о нём немного: Это международный неофициальный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 13 февраля.

Принято в этот день отправлять поздравления своим друзьями в соцсетях.

В какой стране появился День интернет-друзей, уже неясно. Предположительно, отмечать его по чьей-то инициативе стали с 2016 года, теперь он упоминается во Всемирной паутине на многих языках, в том числе на русском.

Каких-то устоявшихся традиций празднования Дня интернет-друзей нет. Как вариант можно разослать поздравительные сообщения, опубликовать пост с обращением к тому, с кем поддерживаете общение в Сети.

Виртуальная дружба, эпоха которой наступила с приходом Интернета, стала важной частью повседневной жизни многих людей. Есть те, у кого в списке друзей в соцсетях тысячи человек, хоть на самом деле он общается максимум с несколькими. Это и плюс, и минус интернет-дружбы. С одной стороны, она позволяет не потерять человека из виду после смены жительства, работы, семейного положения, а с другой — настоящую дружбу или даже общение не заменяет.

День памяти святителя Никиты Печерского

13 февраля Русская православная церковь чтит память святителя Никиты, епископа Новгородского, который жил на рубеже XI и XII веков. Он ещё в молодые годы поступил в Киево-Печерский монастырь и вскоре, вопреки советам не делать этого так рано, ушёл в затвор. Согласно преданию, там он впал в искушение: к нему явился бес под видом ангела, сказал не молиться, а только читать. Изгнать беса смогли старцы совместной молитвой. Осознав ошибку, Никита стал жить в послушании и молитве, благодаря чему был поставлен епископом в Новгород. Ему приписывали совершение разных чудес, в том числе вызывание дождя, исцеление больных. Также, по преданию, по его молитве прекратился в городе пожар. Скончался он мирно, мощи его покоятся в Софийском соборе Великого Новгорода.

Приметы 13 февраля

Никита-пожарник

Предание о чудесном спасении Новгорода от огня нашло отражение в том, как на Руси отмечали этот день. Его называли Никита-пожарник. Святому молились, чтобы защитил дом и семью от гибели в пламени, а также о здравии всех, ведь он считался и целителем. День поэтому считался благоприятным и для похода к знахарю, врачу. А вот денежных дел старались не вести — боялись, что потом без ничего останутся. Ещё считалось, что нельзя устраивать шумные застолья, весёлые гулянья, громко петь и танцевать. Также не было принято заниматься в этот день тяжёлой работой, а текущие дела по дому под запретом не были.

Погодные приметы 13 февраля

Небо ясное — к морозам.

Птицы громко кричат — к метели.

Днём появился иней — будет снегопад.

Ясная луна вечером — к ясной погоде.

Именины 13 февраля

13 февраля именины может отмечать российский актёр Никита Ефремов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сегодня, 13 февраля, именины могут отмечать: Афанасий;

Виктор;

Иван;

Илья;

Никита.

Авторы Вадим Андреев