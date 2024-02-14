День святого Валентина, День компьютерщика, Трифон-мышегон: Праздники и приметы 14 февраля Сегодня, 14 февраля 2024 года, как во многих других странах, так и в России отмечается главный день влюблённых. Не все знают, что на эту дату приходится также несколько праздников, связанных с ним. 13 февраля, 21:01 14 февраля отмечается День святого Валентина, День всех влюблённых. Обложка © Shutterstock

День святого Валентина

14 февраля в России отмечается праздник, насчёт которого в нашей стране давно ходят споры, — День святого Валентина, или День всех влюблённых. Несколько фактов о нём: Это международный неофициальный праздник, посвящённый влюблённым.

Ежегодно отмечается 14 февраля, когда чтут память святого Валентина.

В Англии празднуется с XV века, а в России стал популярен только в 1990-х годах.

Периодически звучат предложения по его запрету.

День cвятого Валентина по накалу страстей по отношению к нему может сравниться разве что с Хэллоуином. В России каждый год находятся те, кто предлагает непременно запретить его или заменить на отечественный аналог. Между тем популярность праздника не падает — влюблённые из года в год продолжают дарить друг другу валентинки.

Изначально празднование памяти святого Валентина никак не было связано с темой влюблённости — это был день почитания его как мученика. Считается, что пресвитер Валентин, якобы тайно венчавший пары, был обезглавлен между 268 и 270 годами и похоронен при Фламиниевой дороге. Правда, во время реформы римско‑католического календаря святых 1969 года празднование памяти Валентина упразднили из-за отсутствия достоверных сведений о его жизни.

Праздник, однако, к тому времени уже давно ушёл в народ. Обычай посылать любимым открытки в День святого Валентина возник очень давно — в Средние века в Англии. Самой первой поздравительной открыткой-валентинкой в мире считается записка, отправленная из тюремного заключения в лондонском Тауэре в 1415 году герцогом Орлеанским Карлом своей жене.

В наше время в День влюблённых принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек, признаваться в любви. К относительно новому для России празднику, а он пришёл в нашу страну только после развала СССР, уже традиционно приурочены различные акции магазинов, кафе, ресторанов, телеканалов. И это ещё один повод для критики в адрес праздника — некоторые возмущаются тем, что любовь переводят в коммерческое русло.

Кстати, у России есть свой аналог Дня святого Валентина — это День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии. Он отмечается с 2008 года в фиксированную дату — 8 июля.

День влюблённых в библиотеку

14 февраля отмечается День влюблённых в библиотеку. Фото © Shutterstock

Мало кто знает, но 14 февраля в России и за рубежом отмечается ещё один праздник, посвящённый возвышенным чувствам. Правда, в этом случае — к знаниям. Речь о Дне влюблённых в библиотеку. Рассказываем о нём: Это неофициальный международный праздник.

Был придуман в 2006 году в Австралии, откуда распространился по миру.

Отмечается ежегодно 14 февраля, в День всех влюблённых.

Цель — привлечение читателей в храмы науки.

День влюблённых в библиотеки — это праздник, который появился благодаря задумке Австралийской ассоциации библиотек и органов информации (ALIA). Там решили, что в день выражения романтических чувств друг к другу люди также могут проявить тёплое отношение к книгам.

В России и за рубежом в библиотеках посвящают этому дню особые акции. Например, конкурсы рассказов про любовь, выставки романтических изданий, мастер-классы по изготовлению валентинок. Цель — привлечь как можно больше людей в хранилища знаний, которые в наше время незаслуженно подзабыты из-за быстрого развития Интернета.

День компьютерщика

14 февраля отмечается День компьютерщика. Фото © Freepik

14 февраля в России свой праздник могут отмечать все, чья работа связана с обслуживанием, настройкой, созданием вычислительных машин, ведь на эту дату приходится День компьютерщика. Вот что о нём известно: Это международный профессиональный праздник.

Официально не утверждён.

Ежегодно отмечается 14 февраля, по календарю не смещается.

Приурочен к дате презентации первого электронного компьютера.

История Дня компьютерщика отсылает нас в 14 февраля 1946 года, когда научному миру был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ЭНИАК (ENIAC I, Electrical Numerical Integrator and Calculator — электронный числовой интегратор и вычислитель ). Собран и готов к работе он был ещё в 1945 году, но тогда его презентацию решили отложить из-за Второй мировой войны.

Его разработка финансировалась американской армией, он создавался для сложных расчётов в её интересах. Например, там готовились прогнозы погоды в СССР для предсказания направления выпадения ядерных осадков на случай ядерной войны, выводились таблицы стрельбы, в том числе ядерными боеприпасами. Как это нередко бывало, спустя десятки лет секретная военная технология стала использоваться в мирных целях, и в результате весь мир сегодня наводнён компьютерами разной мощности и размеров, от карманных устройств до огромных супермашин, способных просчитывать движение галактик.

А дата 14 февраля с тех пор стала профессиональным праздником, хоть и неофициальным, для представителей всех специальностей, имеющих отношение к функционированию компьютеров.

Всемирный день исцеления звуком

14 февраля отмечается Всемирный день исцеления звуком. Фото © Freepik

14 февраля в России и других странах отмечается праздник, посвящённый музыкотерапии, — Всемирный день исцеления звуком. Его цель — рассказать людям больше о таком направлении терапии.

Праздник официально нигде не утверждён.

Отмечается с 2003 года в фиксированную дату — 14 февраля.

Его инициатор — американский писатель, музыкант Джонатан Голдман.

Всемирный день исцеления звуком не случайно отмечается именно 14 февраля. Дело в том, что он задуман как ещё одна возможность проявления любви, но не романтической, к другому человеку, а направленной ко всей матери-земле. Инициатор праздника Джонатан Голдман предложил в этот день посылать планете "звуковую валентинку", чтобы проецировать энергию любви и гармонии. По его мнению, когда тысячи людей по всему миру будут извлекать из инструментов исцеляющие звуки, это окажет мощный позитивный эффект.

Идея Голдмана пересекается с сутью музыкальной терапии. Она исходит из того, что определённые мелодии способны влиять на людей. Музыка может помочь успокоиться, сконцентрироваться, установить связь с другим человеком. Также через музыку люди могут раскрыть свою творческую индивидуальность.

День памяти святого мученика Трифона

14 февраля Русская православная церковь чтит память Трифона Апамейского — мученика, который пострадал за веру в третьем веке, во время царствования императора Деция Траяна. Согласно житию, он совершал чудеса: исцелял и облегчал недуги, изгонял бесов, змей, мышей, насекомых. Из-за широкой известности был схвачен и предан суду, после чего его истязали и бросили в темницу. Даже после этого Трифон отказался отречься от своей веры и был отправлен на казнь через отрубание головы. По преданию, его душа вознеслась ещё до того, как приговор успели привести в исполнение.

Трифон-мышегон

На Руси в эту дату отмечали Трифонов день, который также называли Трифон-мышегон. Святому молились об избавлении от вредителей на поле, о защите семейного очага, любви и мире супругов, об избавлении от болезней. На Трифона читали заговоры от мышей, чтобы они не портили запасы, отсюда и второе название праздника. Считалось, что в этот день нужно провести уборку, выкинуть старые и ненужные вещи. День хорошо бы провести в семейном кругу или с любимым человеком, не в одиночестве. Под запретом были ссоры, обиды, обман.

Погодные приметы 14 февраля

Какая погода на Трифона, таким и остальной февраль будет.

Яркие звёзды вечером — к поздней весне.

Снегопад — к дождливой весне.

Небо плотно тучами затянуто — к метели.

Именины 14 февраля

14 февраля именины может отмечать российский актёр Семён Стругачёв. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Сегодня, 14 февраля, именины могут отмечать: Василий

Давид

Николай

Пётр

Семён

Тимофей

Трифон.

Авторы Вадим Андреев