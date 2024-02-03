"Ложь, обман и терроризм": Захарова рассказала, на чём держится режим Зеленского
Захарова: Режим Зеленского стоит на лжи и терроризме, теперь это поняли в ООН
За режимом Владимира Зеленского стоят ложь и откровенный терроризм, теперь это поняли даже в Организации Объединённых Наций, которая до этого регулярно закрывала глаза на преступления Киева. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ Международного суда ООН признать РФ "страной-террористом".
"Эти сигналы не считываются другими странами, которые понимают, что стоит за киевским режимом. Ложь и обман, а теперь — откровенный терроризм. Дня не проходит, чтобы они не убивали или не пытались убить мирных граждан", — сказала дипломат в интервью телеканалу "360".
По словам Захаровой, ранее в ООН предпочитали попросту не замечать обстрелов Донбасса, когда целями украинских радикалов становились именно мирные люди. Однако после очередных терактов Киева не смог промолчать даже генсек всемирной организации Антониу Гутерриш, который осудил удар по Донецку со стороны ВСУ, жертвами которого стали 27 человек. Именно поэтому Международный суд ООН и отклонил большую часть претензий Украины по отношению к нашей стране.
Напомним, 31 января Международный суд ООН отказался признавать Россию "государством-агрессором". Суд также отверг инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются "террористическими организациями". Москва после этого решения ждёт извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Россию в дискриминации крымских татар и украинцев, заявили в постпредстве РФ при ООН.
VK / МИД России