За режимом Владимира Зеленского стоят ложь и откровенный терроризм, теперь это поняли даже в Организации Объединённых Наций, которая до этого регулярно закрывала глаза на преступления Киева. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ Международного суда ООН признать РФ "страной-террористом".

"Эти сигналы не считываются другими странами, которые понимают, что стоит за киевским режимом. Ложь и обман, а теперь — откровенный терроризм. Дня не проходит, чтобы они не убивали или не пытались убить мирных граждан", — сказала дипломат в интервью телеканалу "360".