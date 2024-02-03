Против напавшего на российского фигуриста мужчины возбудили уголовное дело
В Петербурге возбудили дело о хулиганстве после нападения на фигуриста Дикиджи
Фигурист Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв
Полицейские возбудили уголовное дело против жителя Санкт-Петербурга, который угрожал убить фигуриста Владислава Дикиджи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
"Спустя непродолжительное время... оперативниками Приморского района второй участник конфликта был задержан. Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова, работающий в частной компании сервисным инженером. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что нападавший поссорился с фигуристом из-за того, что тот якобы не уступил место женщине. В результате злоумышленник достал ножницы и пригрозил ими Дикиджи. В полиции пояснили, что острый предмет у мужчины изъяли.
Владислав Дикиджи — серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию 2024 года. Кроме того, спортсмен является победителем двух этапов Гран-при России в Казани и Москве.
Напомним, Дикиджи сообщил, что на него напали с ножом в Санкт-Петербурге вечером 2 февраля. По словам его тренера Олега Татаурова, нападавший был "не совсем в адеквате". Примерно через четыре часа нападавшего задержали в его квартире. Выяснилось, что мужчина работает сервисным инженером компании, производящей судовое оборудование. На угрожавшего убить фигуриста мужчину уже составили протокол за мелкое хулиганство.