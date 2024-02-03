Против напавшего на российского фигуриста мужчины возбудили уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело против жителя Санкт-Петербурга, который угрожал убить фигуриста Владислава Дикиджи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

"Спустя непродолжительное время... оперативниками Приморского района второй участник конфликта был задержан. Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова, работающий в частной компании сервисным инженером. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что нападавший поссорился с фигуристом из-за того, что тот якобы не уступил место женщине. В результате злоумышленник достал ножницы и пригрозил ими Дикиджи. В полиции пояснили, что острый предмет у мужчины изъяли.