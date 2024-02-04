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4 февраля, 11:41

Песков объяснил попытки ЕС "лепить врага" из России

Песков заявил, что ЕС лепит из России врага, чтобы оправдать помощь Киеву

Фото © Артур Новосильцев / Агентство "Москва"

Фото © Артур Новосильцев / Агентство "Москва"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал всё новые сообщения европейских политиков о вероятности противостояния с Россией. Транш в 50 миллиардов евро Украине является ощутимой суммой для кризисного ЕС, поэтому из Москвы нужно и дальше лепить врага, объяснил он в беседе с журналистом телеканала "Россия-1" Павлом Зарубиным.

"[Им] нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем чтобы оправдывать увеличение расходов", — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что 50 миллиардов для ЕС — это не очень огромная сумма, но вполне ощутимая на фоне кризиса в ряде стран Европы. Он привёл в пример Германию, где целые сектора экономики перестают быть конкурентоспособными. Согласно логике политиков из ЕС, в подобной ситуации лучший способ отвлечь внимание — это создать для России образ врага и удерживать за ней такой имидж.

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С кризисом столкнулась не только ФРГ. Ранее депутат Парламента Норвегии сообщил о резком повышении цен на энергоносители из-за отказа от российских. Тем временем во Франции продолжаются протесты фермеров. То же самое касается Польши. Глава Минсельхоза республики добивается ограничения импорта украинских товаров в ЕС, чтобы защитить фермеров.

Владимир Озеров
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