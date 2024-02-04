Песков объяснил попытки ЕС "лепить врага" из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал всё новые сообщения европейских политиков о вероятности противостояния с Россией. Транш в 50 миллиардов евро Украине является ощутимой суммой для кризисного ЕС, поэтому из Москвы нужно и дальше лепить врага, объяснил он в беседе с журналистом телеканала "Россия-1" Павлом Зарубиным.

" [Им] нужно дальше лепить образ врага. Делать это фактурно, выпукло. С тем чтобы оправдывать увеличение расходов", — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что 50 миллиардов для ЕС — это не очень огромная сумма, но вполне ощутимая на фоне кризиса в ряде стран Европы. Он привёл в пример Германию, где целые сектора экономики перестают быть конкурентоспособными. Согласно логике политиков из ЕС, в подобной ситуации лучший способ отвлечь внимание — это создать для России образ врага и удерживать за ней такой имидж.