Вологодская область предложила помощь в поиске экипажа утонувшего в Онежском озере Ми-8

Власти Вологодской области готовы содействовать в поисковых операциях для обнаружения пропавших членов экипажа вертолёта Ми-8, упавшего в Онежское озеро около села Деревянное в Карелии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филимонов.

"Правительство Вологодской области готово оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с ситуацией", — говорится в посте Филимонова в личном телеграм-канале.