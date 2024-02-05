Вологодская область предложила помощь в поиске экипажа утонувшего в Онежском озере Ми-8
Власти Вологодской области помогут в поиске экипажа разбившегося в Карелии Ми-8
Власти Вологодской области готовы содействовать в поисковых операциях для обнаружения пропавших членов экипажа вертолёта Ми-8, упавшего в Онежское озеро около села Деревянное в Карелии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филимонов.
"Правительство Вологодской области готово оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с ситуацией", — говорится в посте Филимонова в личном телеграм-канале.
Напомним, о пропаже с радаров вертолёта Ми-8 МЧС РФ информировало вечером 4 февраля. На борту было трое членов экипажа. Позднее обломки обнаружили на расстоянии 11 км от берега в Онежском озере, сама же винтокрылая машина ушла под лёд. Следствие рассматривает ошибку пилотов, погоду и поломку в качестве основных версий крушения вертолёта Ми-8 МЧС России в Карелии.
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