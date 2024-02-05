В Кремле внимательно следят за дебатами в Европе о новом оборонительном союзе

"Эти дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в пассив. Поэтому мы просто внимательно за этим наблюдаем. Самостоятельное измерение политики безопасности, идентичность в плане обеспечения собственной безопасности в ЕС обсуждается уже более десятилетия. До сих пор у европейцев ничего не получалось, они сохраняли свои натоориентированные подходы", — сказал представитель Кремля.