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5 февраля, 09:37

В Кремле внимательно следят за дебатами в Европе о новом оборонительном союзе

В Кремле внимательно наблюдают за обсуждениями вокруг возможности создания Европой собственного оборонительного союза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти дебаты постоянно то оживляются, то, наоборот, уходят в пассив. Поэтому мы просто внимательно за этим наблюдаем. Самостоятельное измерение политики безопасности, идентичность в плане обеспечения собственной безопасности в ЕС обсуждается уже более десятилетия. До сих пор у европейцев ничего не получалось, они сохраняли свои натоориентированные подходы", — сказал представитель Кремля.

С предложением создать в Европе оборонительный союз выступил премьер федеральной земли Гессен Борис Рейн. По его оценке, сейчас ЕС сталкивается с самым большим вызовом с момента основания. Слова прозвучали после заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы. В частности, его стране — к боевым действиям с Россией, несмотря на то что возможное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас является маловероятным. За эти высказывания министра назвали "честным парнем" из ЕС.

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Андрей Бражников
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