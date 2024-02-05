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Более 20 тысяч человек заключили контракт в 2023 году в московском пункте отбора

5 февраля, 12:25
Более 20 тысяч человек заключили контракт в 2023 году в московском пункте отбора. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Более 20 тысяч человек заключили контракт в 2023 году в московском пункте отбора. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Более 20 тысяч человек заключили контракт с ВС РФ в московском пункте отбора на службу. Об этом главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили во время посещения пункта.

Сегодня, 5 февраля, министр обороны совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным приехали в городской пункт отбора на службу по контракту. Главе военного ведомства и мэру доложили о порядке прохождения кандидатами проверочных мероприятий и медобследований. Оснащение пункта отбора позволяет провести все необходимые процедуры в течение нескольких часов в режиме одного окна. Также там есть комнаты отдыха с тренажёрами и телевизорами и столовая с бесплатным питанием.

"Начальник пункта отбора доложил главе российского военного ведомства, что только в течение 2023 года контракт на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тысяч кандидатов", сообщили в Минобороны РФ.

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Напомним, что единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля 2023 года на улице Яблочкова. Запись в пункт также открыта онлайн на портале mos.ru. Там же можно найти список необходимых для заключения контракта документов. В минувшем году Москва досрочно выполнила задание Минобороны РФ на 2023 год по набору контрактников: на службу к середине ноября записались более 22 тысяч человек.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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