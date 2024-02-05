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5 февраля, 13:15

Американский фигурист Чжоу признался, что горд получить отнятое у России золото

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что горд получить отнятое у России золото Олимпийских игр в Пекине. Своими эмоциями новоявленный "чемпион" поделился у себя в "Инстаграме"*.

"Я бесконечно горжусь своей командой, и я благодарен болельщикам. Для меня большая честь стать золотым медалистом", — написал 23-летний фигурист-одиночник.

Напомним, что Чжоу на Играх в Пекине принял участие только в командных соревнованиях. В личном турнире он не выступил из-за двух положительных тестов на коронавирус. Чжоу выступил в произвольной программе, занял там третье место и принёс в актив американской сборной восемь очков.

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Напомним, 29 января CAS лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали и у всей российской сборной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дисквалификацию россиянки частью глобальной агрессии против РФ.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / govincentzhou

Марина Калегина
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