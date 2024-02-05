Американский фигурист Чжоу признался, что горд получить отнятое у России золото

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что горд получить отнятое у России золото Олимпийских игр в Пекине. Своими эмоциями новоявленный "чемпион" поделился у себя в "Инстаграме"*.

"Я бесконечно горжусь своей командой, и я благодарен болельщикам. Для меня большая честь стать золотым медалистом", — написал 23-летний фигурист-одиночник.

Напомним, что Чжоу на Играх в Пекине принял участие только в командных соревнованиях. В личном турнире он не выступил из-за двух положительных тестов на коронавирус. Чжоу выступил в произвольной программе, занял там третье место и принёс в актив американской сборной восемь очков.