Украине предрекли разлад с Грузией после перехвата взрывчатки для терактов в России
Эксперт Коньков предрёк разлад между Киевом и Тбилиси из-за перехвата взрывчатки
Изъятая грузинскими силовиками украинская взрывчатка для совершения терактов в России. Кадр из видео © Служба государственной безопасности Грузии
Попытка Украины переправить взрывчатку из Одессы в Воронеж через территорию Грузии может серьёзно подкосить отношения Киева и Тбилиси, считает кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков.
"Отношения Грузии и Украины носят нестабильный характер в последние годы. Сегодня Грузия находится меж двух огней. С одной стороны, её подталкивают к антироссийским действиям Запад в целом и Украина как таран западной политики. С другой стороны, в Грузии активно в последние годы проросли национальные интересы и понимание ценности своей внутриполитической стабильности и стабильности отношений с соседями", — объяснил политолог в беседе с "Лентой.ру".
Он заметил, что в настоящее время официальный Тбилиси прилагает все усилия для предотвращения использования территории страны в преступных целях. Коньков считает, что Киев может прокомментировать случившееся "провокационным" образом, но оправдания Украины не сильно смогут исправить положение.
Ранее сегодня Life.ru сообщал о задержании в Грузии 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Опасный груз состоял из шести взрывных устройств, рассчитанных на широкий радиус поражения. В Грузии показали видео изъятия взрывчатки. Её поставщиком оказался уроженец Батуми, который вёл бизнес в РФ, но позже решил вступить в "Слугу народа".