Украине предрекли разлад с Грузией после перехвата взрывчатки для терактов в России

"Отношения Грузии и Украины носят нестабильный характер в последние годы. Сегодня Грузия находится меж двух огней. С одной стороны, её подталкивают к антироссийским действиям Запад в целом и Украина как таран западной политики. С другой стороны, в Грузии активно в последние годы проросли национальные интересы и понимание ценности своей внутриполитической стабильности и стабильности отношений с соседями", — объяснил политолог в беседе с "Лентой.ру".