В, казалось бы, внезапной помощи от Грузии, служба госбезопасности которой не дала вывезти взрывчатку на российскую территорию, тем самым предотвратив теракт в нашей стране, нет ничего удивительного. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла.

"Грузия не придерживается русофобской позиции на сегодня. Совсем наоборот, она делает всё, чтобы усидеть на двух стульях... Или не упасть с каната, на котором танцует, как та же Турция", — объяснил он в материале "Царьграда".

Эксперт напомнил, что руководство Грузии стремится проводить политику, которая бы устроила сразу всех партнёров. Так, Запад доволен, потому что государство распахнуло двери для "релокантов" из РФ, прославившихся на Верхнем Ларсе, а также потому, что грузинский лидер Саломе Зурабишвили не стесняется демонстрировать свой антироссийский настрой. При этом и с Россией поддерживаются хорошие отношения, ведь для Тбилиси развитие торговли и туризма с такой мощной державой представляет огромный интерес. Кроме того, вряд ли разумно ссориться с ядерной державой, с которой есть общая граница.

Так и получается, что грузинское руководство на словах проводит европейскую политику, но при этом не станет потворствовать террористическим актам на российской территории, уверен обозреватель. А если будет такая возможность, то Грузия готова сама предотвращать теракты — так с Россией соседствовать безопаснее.