Политолог объяснил, почему Грузия не станет пособником терактов в России
Политолог Перла: У Грузии нет русофобской позиции, она ищет дружбы со всеми
В, казалось бы, внезапной помощи от Грузии, служба госбезопасности которой не дала вывезти взрывчатку на российскую территорию, тем самым предотвратив теракт в нашей стране, нет ничего удивительного. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла.
"Грузия не придерживается русофобской позиции на сегодня. Совсем наоборот, она делает всё, чтобы усидеть на двух стульях... Или не упасть с каната, на котором танцует, как та же Турция", — объяснил он в материале "Царьграда".
Эксперт напомнил, что руководство Грузии стремится проводить политику, которая бы устроила сразу всех партнёров. Так, Запад доволен, потому что государство распахнуло двери для "релокантов" из РФ, прославившихся на Верхнем Ларсе, а также потому, что грузинский лидер Саломе Зурабишвили не стесняется демонстрировать свой антироссийский настрой. При этом и с Россией поддерживаются хорошие отношения, ведь для Тбилиси развитие торговли и туризма с такой мощной державой представляет огромный интерес. Кроме того, вряд ли разумно ссориться с ядерной державой, с которой есть общая граница.
Так и получается, что грузинское руководство на словах проводит европейскую политику, но при этом не станет потворствовать террористическим актам на российской территории, уверен обозреватель. А если будет такая возможность, то Грузия готова сама предотвращать теракты — так с Россией соседствовать безопаснее.
Впрочем, это лишь одна сторона медали. С другой — то, что вся эта ситуация лишь следствие действий киевского режима, который рассматривает терроризм как лучший способ ведения войны. Чем больше будет длиться конфликт Незалежной с Россией, тем больше попыток устроить через третьи страны теракты на российской территории Украина будет предпринимать. И подобные разоблачения будут появляться, пока Украина существует в нынешнем формате при её действующем руководстве, уверен эксперт.
Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж для осуществления терактов на территории нашей страны. Всего речь шла о шести взрывных устройствах, рассчитанных на широкий радиус поражения. В Грузии предъявили видео изъятия взрывчатки. Её поставщиком оказался уроженец Батуми, который вёл бизнес в РФ, но позже решил вступить в "Слугу народа".
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