В Грузии сообщили о возможных терактах в стране из-за украинского груза с взрывчаткой

Грузия могла столкнуться с террористическими атаками на собственной территории, так как часть задержанной взрывчатки, переправляемой из Одессы в Россию, осталась в Тбилиси. Об этом заявил директор контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.

По его словам, грузинские силовики сработали оперативно. Он уточнил, что была пресечена попытка вывезти в Россию "три взрывных устройства в одном контейнере", а также предотвращены теракты в самой Грузии, потому что часть опасного груза осела в Тбилиси, пояснил Мгеладзе. Вместе с тем он подчеркнул, что изъятые взрывные устройства сделаны профессионально и имеют большую мощность, что привело бы при срабатывании к огромному числу погибших и раненых.