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В Грузии сообщили о возможных терактах в стране из-за украинского груза с взрывчаткой

Спецслужбы Грузии заявили, что часть перевозимой в РФ взрывчатки осела в Тбилиси

5 февраля, 16:53
Украинская взрывчатка, которая предназначалась для совершения терактов в России. Фото © Служба государственной безопасности Грузии

Украинская взрывчатка, которая предназначалась для совершения терактов в России. Фото © Служба государственной безопасности Грузии

Грузия могла столкнуться с террористическими атаками на собственной территории, так как часть задержанной взрывчатки, переправляемой из Одессы в Россию, осталась в Тбилиси. Об этом заявил директор контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.

По его словам, грузинские силовики сработали оперативно. Он уточнил, что была пресечена попытка вывезти в Россию "три взрывных устройства в одном контейнере", а также предотвращены теракты в самой Грузии, потому что часть опасного груза осела в Тбилиси, пояснил Мгеладзе. Вместе с тем он подчеркнул, что изъятые взрывные устройства сделаны профессионально и имеют большую мощность, что привело бы при срабатывании к огромному числу погибших и раненых.

Украине предрекли разлад с Грузией после перехвата взрывчатки для терактов в России
Украине предрекли разлад с Грузией после перехвата взрывчатки для терактов в России

Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии было задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж, злоумышленники планировали совершить теракты в России. Организовал поставку некий Андрей Шарашидзе. Он вёл бизнес в РФ, а потом вступил в "Слугу народа". Его подельниками стали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и двое граждан Армении. Тбилиси запросил у Киева в интересах следствия информацию по грузу с взрывчаткой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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