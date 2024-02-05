В Грузии сообщили о возможных терактах в стране из-за украинского груза с взрывчаткой
Спецслужбы Грузии заявили, что часть перевозимой в РФ взрывчатки осела в Тбилиси
Украинская взрывчатка, которая предназначалась для совершения терактов в России. Фото © Служба государственной безопасности Грузии
Грузия могла столкнуться с террористическими атаками на собственной территории, так как часть задержанной взрывчатки, переправляемой из Одессы в Россию, осталась в Тбилиси. Об этом заявил директор контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе.
По его словам, грузинские силовики сработали оперативно. Он уточнил, что была пресечена попытка вывезти в Россию "три взрывных устройства в одном контейнере", а также предотвращены теракты в самой Грузии, потому что часть опасного груза осела в Тбилиси, пояснил Мгеладзе. Вместе с тем он подчеркнул, что изъятые взрывные устройства сделаны профессионально и имеют большую мощность, что привело бы при срабатывании к огромному числу погибших и раненых.
Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии было задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж, злоумышленники планировали совершить теракты в России. Организовал поставку некий Андрей Шарашидзе. Он вёл бизнес в РФ, а потом вступил в "Слугу народа". Его подельниками стали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и двое граждан Армении. Тбилиси запросил у Киева в интересах следствия информацию по грузу с взрывчаткой.