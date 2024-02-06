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6 февраля, 06:51

Найденные в ЛНР файлы вскрыли непростительную подлость Киева, унёсшую жизни десятков человек

В ЛНР обнаружили доказательства намеренного поджога лесов киевским режимом

На освобождённых территориях в ЛНР обнаружены документы и уголовные дела, которые говорят о том, что украинские власти целенаправленно уничтожали леса Донбасса. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителей региональных силовых структур.

"На территории прокуратуры города Северодонецка был обнаружен ряд документов и уголовных дел, которые доказывали причастность украинской власти к поджогам лесов (речь идёт о территории Донбасса, подконтрольной Киеву на момент поджогов. — Прим. Life.ru) и летом 2020 года, и в сентябре – октябре того же 2020 года", рассказала собеседница информационного агентства.

Она добавила, что в возбуждённых Луганской областной прокуратурой уголовных делах указаны множественные факты и свидетельства о попытках киевского режима с помощью намеренных поджогов скрыть массовые вырубки леса в Северодонецком и Станично-Луганском районах и его продажу за границу. Случалось, что в этих пожарах гибли люди, но украинские власти словно с этим не считались.

Один из жителей села Боровское вспомнил, что неизвестные люди развешивали на соснах пластиковые бутылки. После этого в лесу разгоралось пламя и оттуда выкатывались огненные шары, что бывает при горении бензина. Другие свидетели слышали серии взрывов в разных частях леса, при том что боевых действий в тот момент там не велось.

В распоряжении силовиков оказались расшифровки телефонных разговоров с пожарными диспетчерами. Судя по ним, бригадам огнеборцев попросту не давали разрешения выезжать к месту лесного пожара, даже если при этом загорались чьи-то дома.

"Девочки, у меня в Смоляниново ад кромешный, 64-я [пожарная] часть Лисичанска стоит на обочине, "хлопают" травку, через дорогу горят улицы. Они ничего не делают, посылают людей подальше, пожалуйста, помогите", свидетельствует расшифровка звонка одной из местных жительниц диспетчеру пожарной службы.

В материалах уголовного указано, что эти пожары унесли жизни 21 человека, а пострадали, получив травмы разной тяжести, свыше 600. Нанесённый огнём ущерб оценивают в десятки миллионов гривен.

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Юрий Лысенко
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