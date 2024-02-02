"Готовы пойти на любые преступления": Шойгу заявил, что Киев не гнушается уничтожать собственных граждан

"Киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан. Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолёт с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.