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2 февраля, 10:42

"Готовы пойти на любые преступления": Шойгу заявил, что Киев не гнушается уничтожать собственных граждан

Шойгу: Ради достижения корыстных целей Киев готов пойти на любые преступления

Ради достижения корыстных целей Киев готов совершить любые преступления, в том числе речь идёт об убийстве собственных граждан. Соответствующее заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя сбитие ВСУ российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом.

"Киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан. Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолёт с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

Российские войска, как подчеркнул Шойгу, продолжают решать задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.

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"Есть у ПВО понятие засады": Стало известно о подготовке Киева к атаке на российский Ил-76 с пленными

Напомним, крушение Ил-76 произошло в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт перевозил 65 украинских военнопленных. При крушении никто не выжил. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Следствие установило, что борт сбили из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Кроме того, как выяснили СМИ, в его расчёте могли быть граждане США.

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mil.ru

Наталья Исакова
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