"Готовы пойти на любые преступления": Шойгу заявил, что Киев не гнушается уничтожать собственных граждан
Шойгу: Ради достижения корыстных целей Киев готов пойти на любые преступления
Ради достижения корыстных целей Киев готов совершить любые преступления, в том числе речь идёт об убийстве собственных граждан. Соответствующее заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя сбитие ВСУ российского самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными под Белгородом.
"Киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан. Так, на прошлой неделе с украинской территории был атакован и сбит российский транспортный самолёт с военнослужащими Украины, подлежащими обмену. Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления", — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
Российские войска, как подчеркнул Шойгу, продолжают решать задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.
Напомним, крушение Ил-76 произошло в Корочанском районе Белгородской области 24 января. Самолёт перевозил 65 украинских военнопленных. При крушении никто не выжил. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту инцидента. Следствие установило, что борт сбили из американского ЗРК Patriot, стоящего на вооружении ВСУ. Кроме того, как выяснили СМИ, в его расчёте могли быть граждане США.