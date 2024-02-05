Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 99 человек

Охватившие Чили лесные пожары продолжают сокращать численность населения республики. По последним данным, стихия унесла жизни уже 99 человек. Обновлённые данные озвучила местная служба судмедэкспертов.

Напомним, что лесные пожары разбушевались на территории региона Вальпараисо в начале февраля. Пламя охватило площадь более 40 тысяч гектаров, уничтожив свыше 1000 домов. Чилийские власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. С 5 февраля в стране объявлен траур.