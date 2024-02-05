Число жертв лесных пожаров в Чили возросло до 99 человек
Последствия пожаров в Чили. Обложка © X / El Diario de Coahuila
Охватившие Чили лесные пожары продолжают сокращать численность населения республики. По последним данным, стихия унесла жизни уже 99 человек. Обновлённые данные озвучила местная служба судмедэкспертов.
"К настоящему моменту поступили тела 99 погибших", — гласит сообщение.
Напомним, что лесные пожары разбушевались на территории региона Вальпараисо в начале февраля. Пламя охватило площадь более 40 тысяч гектаров, уничтожив свыше 1000 домов. Чилийские власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. С 5 февраля в стране объявлен траур.
А тем временем российские спасатели ведут поиски пропавшего в Карелии вертолёта Ми-8. Экипаж воздушного судна перестал выходить на связь несколько часов назад.