Украина попросила Грузию "не политизировать" дело о перехваченной взрывчатке
Украинская взрывчатка, которая предназначалась для совершения терактов в России. Фото © Служба государственной безопасности Грузии
Киев попросил Грузию не политизировать дело об обнаружении в республике груза с украинской взрывчаткой, предназначенной для совершения терактов в России. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Грузии. Пресс-служба дипведомства утверждает, что все обстоятельства, в том числе данные о причастности граждан Украины к преступлению, сейчас проверяется, в том числе, и украинской стороной.
"Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов", — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии было задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж, злоумышленники планировали совершить теракты в России. Организовал поставку некий Андрей Шарашидзе. Он вёл бизнес в РФ, а потом вступил в "Слугу народа". Его подельниками стали семь граждан Грузии, три гражданина Украины и двое граждан Армении. Тбилиси запросил у Киева в интересах следствия информацию по грузу с взрывчаткой.