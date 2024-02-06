Украина попросила Грузию "не политизировать" дело о перехваченной взрывчатке

Киев попросил Грузию не политизировать дело об обнаружении в республике груза с украинской взрывчаткой, предназначенной для совершения терактов в России. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Грузии. Пресс-служба дипведомства утверждает, что все обстоятельства, в том числе данные о причастности граждан Украины к преступлению, сейчас проверяется, в том числе, и украинской стороной.