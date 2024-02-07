Карлсон не подтвердил и не опроверг, что интервью с Путиным уже записано

Такер Карлсон уклончиво ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон, который с начала февраля находится в Москве, не подтвердил и не опроверг, записано ли уже его интервью с президентом России Владимиром Путиным.