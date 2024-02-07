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Журналист Джонс заявил, что Карлсон взял интервью у Путина, оно длилось два часа

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Такер Карлсон уклончиво ответил на вопрос, записано ли уже интервью с Путиным

Карлсон не подтвердил и не опроверг, что интервью с Путиным уже записано

7 февраля, 08:06
Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner

Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Jason Koerner

Американский журналист Такер Карлсон, который с начала февраля находится в Москве, не подтвердил и не опроверг, записано ли уже его интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Карлсон, выходя из лифта отеля, в ответ на вопрос об интервью заявил, что ему нужно выпить кофе.

"Мне нужно выпить кофе, дружище!" — сказал он журналисту РИА "Новости".

Журналист Джонс заявил, что Карлсон взял интервью у Путина, оно длилось два часа
Журналист Джонс заявил, что Карлсон взял интервью у Путина, оно длилось два часа

Как уже сообщал Life.ru, Такер Карлсон впервые прибыл в Москву в начале февраля. Он успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, прогуляться по городу и признаться в любви к столице России. А накануне Карлсон выложил видео на фоне Кремля, заявив, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Журналист также объяснил своим зрителям, зачем это делает, и пообещал, что беседа с российским лидером выйдет без монтажа. Только этот анонс интервью Путина в соцсетях набрал уже 60 миллионов просмотров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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