Минэкономразвития: Рост экономики РФ в 2023 году оказался высочайшим за 10 лет
Рост российской экономики в 2023 году оказался самым высоким за последние десять лет, исключением стал постковидный период. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Минэкономразвития России.
"Рост экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие (исключение — только постковидный восстановительный рост в 2021 году)", — говорится в документе.
Согласно оценке Росстата, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам минувшего года составил 3,6%, что выше большинства ожиданий. К уровню двухлетней давности показатель вырос ещё на 2,3%.
А ранее президент Владимир Путин заявил об укреплении России по всем векторам. Как отметил глава государства, российская экономика по паритету покупательной способности сейчас занимает первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на все ограничения и сложности.
ТАСС / Артём Геодакян