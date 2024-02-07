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7 февраля, 17:46

Минэкономразвития: Рост экономики РФ в 2023 году оказался высочайшим за 10 лет

Рост российской экономики в 2023 году оказался самым высоким за последние десять лет, исключением стал постковидный период. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Минэкономразвития России.

"Рост экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие (исключение — только постковидный восстановительный рост в 2021 году)", — говорится в документе.

Согласно оценке Росстата, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам минувшего года составил 3,6%, что выше большинства ожиданий. К уровню двухлетней давности показатель вырос ещё на 2,3%.

А ранее президент Владимир Путин заявил об укреплении России по всем векторам. Как отметил глава государства, российская экономика по паритету покупательной способности сейчас занимает первое место в Европе и пятое в мире, несмотря на все ограничения и сложности.

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ТАСС / Артём Геодакян

Наталья Исакова
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