Убийца владелицы завода в Подмосковье мог скрыться за границей

СК потребовал заочно взять под арест 34-летнего Михаила Борзых, который подозревается в убийстве владелицы завода "Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента" (ТИАЛ) 64-летней Светланы Филанович, а также двух её подруг. По данным SHOT, следствие подозревает, что мужчина мог скрыться за границей.

Предварительно, после убийства Борзых уехал на "мерседесе", который принадлежит Филанович. Позже автомобиль нашли на стоянке на Пролетарской улице в микрорайоне Пронино Звенигорода, что приблизительно в 37 километрах от места убийства.