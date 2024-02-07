Убийца владелицы завода в Подмосковье мог скрыться за границей
Светлана Филанович, убитая в Подмосковье. Обложка © SHOT
СК потребовал заочно взять под арест 34-летнего Михаила Борзых, который подозревается в убийстве владелицы завода "Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента" (ТИАЛ) 64-летней Светланы Филанович, а также двух её подруг. По данным SHOT, следствие подозревает, что мужчина мог скрыться за границей.
Предварительно, после убийства Борзых уехал на "мерседесе", который принадлежит Филанович. Позже автомобиль нашли на стоянке на Пролетарской улице в микрорайоне Пронино Звенигорода, что приблизительно в 37 километрах от места убийства.
Напомним, хладнокровное преступление произошло в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа Московской области. Тела нашёл сосед Филанович. Также установлены личности двух других жертв: ими стали 67-летняя Наталья К. и её сестра-близнец Ирина Х. Предварительно, расправа произошла 5 февраля в доме предпринимательницы, тела всё это время лежали в подвале, накрытые пакетами. Из коттеджа вынесли все документы и драгоценности. Возбуждены уголовные дела по факту убийства и незаконного ношения оружия.