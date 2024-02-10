10 ужасных "тачек на прокачку", которые стали гораздо хуже после тюнинга

"Когда ты в душе самурай, но работаешь таксистом".

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"Когда заказывал спойлер по Интернету, но забыл проверить размеры".

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"Когда попросил сделать, чтобы было "уютно, как дома", а заказчик принял всё слишком буквально".

Фото © X / messedupcars

"Этот тюнинг — лучший способ избежать аварий, потому что от твоего автомобиля все будут держаться за километр".

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"Когда идея вдохновлена космическими кораблями, но бюджет ограничен карманными расходами".

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"Мы с подругой едем на нашу очередную встречу, потому что накопилось очень много сплетен".

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"Когда ты взрослый, но в душе всё ещё ребёнок. Вариант ковриков для водителя, который никогда не перестанет играть в машинки... Да и онлайн-карты теперь не нужны".

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"На дороге я себя чувствую как рыба в воде! А что, не видно?"

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"Когда ты мечтаешь о кирпичном особняке, но пока что можешь позволить себе только кирпичный седан... Контактом каменщика не поделитесь? Работа-то хорошая!"

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"Праздничное настроение не оставляет водителя даже в пробке. И не важно, что новогодние выходные уже давно прошли".