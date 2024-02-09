Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы
Театр имени Ленсовета: Боярского в хорошем самочувствии выписали из больницы
Народный артист РСФСР Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Певцова Валентина
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы, в которую его планово госпитализировали. Сейчас артист дома, с ним всё хорошо, пишет ТАСС со ссылкой на Театр имени Ленсовета.
"Михаила Боярского выписали, он уже дома, с ним всё в порядке" — рассказали изданию.
Напомним, Боярского госпитализировали ещё 28 ноября с подозрением на инфаркт. Сын известного актёра тогда подтвердил информацию о диагнозе. В итоге 4 декабря 73-летнего артиста выписали из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Однако 28-го числа звезда "Мушкетёров" вновь попал в руки врачей. При этом концертный директор Боярского Александр Зыкин заявил, что актёр просто проходит плановое обследование. А вот 6 февраля артист лёг в Мариинскую больницу на плановое обследование.