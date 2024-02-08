Над Крымом ночью сбили украинский беспилотник
Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом
Средства ПВО РФ сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью был сбит украинский БПЛА над Крымом.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — добавили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов чешской РСЗО RM70 Vampire. Пострадало два человека. Позже было сбито ещё пять воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим вновь пытался атаковать регион с помощью реактивной системы залпового огня RM70 Vampire.
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