Средства ПВО РФ сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью был сбит украинский БПЛА над Крымом.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов чешской РСЗО RM70 Vampire. Пострадало два человека. Позже было сбито ещё пять воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим вновь пытался атаковать регион с помощью реактивной системы залпового огня RM70 Vampire.