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8 февраля, 05:42

Над Крымом ночью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом

Средства ПВО РФ сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что минувшей ночью был сбит украинский БПЛА над Крымом.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с использованием беспилотника самолётного типа.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", — добавили в МО РФ.

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Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили над Белгородской областью семь снарядов чешской РСЗО RM70 Vampire. Пострадало два человека. Позже было сбито ещё пять воздушных целей. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим вновь пытался атаковать регион с помощью реактивной системы залпового огня RM70 Vampire.

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Иван Косицын
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