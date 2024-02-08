В ЦИК назвали маразмом использование "мёртвых душ" в подписях за двух кандидатов в президенты
ЦИК: Данные умерших в подписях за кандидатов означают использование старых баз
Появление в подписях за кандидатов в президенты РФ данных умерших людей — это верх цинизма. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в ходе заседания.
"Ну нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списках подписантов за кандидатов. Тогда дойти можно до маразма, что и кандидат уже может какие-то списки пополнить", — сказал Булаев.
По его словам, в базе данных значится, что все эти люди умерли в декабре и январе.
"Это значит, что база данных старая была использована для того, чтобы фальсифицировать подписи избирателей. Это старые базы данных", — отметил Булаев.
Напомним, ранее в подписных листах в поддержку Бориса Надеждина были выявлены подписи 11 умерших людей, у Сергея Малинковича — 8. Кроме того, ЦИК признал недействительными 9 147 подписей избирателей в поддержку регистрации Надеждина и 8979 подписей — в поддержку Малинковича.
Малинковичу уже официально отказано в регистрации, заседание по Надежину продолжается, но сам он уже объявил об отказе.
ТАСС / AP / Dmitry Serebryakov