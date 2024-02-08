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8 февраля, 09:38

В ЦИК назвали маразмом использование "мёртвых душ" в подписях за двух кандидатов в президенты

ЦИК: Данные умерших в подписях за кандидатов означают использование старых баз

Появление в подписях за кандидатов в президенты РФ данных умерших людей — это верх цинизма. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в ходе заседания.

"Ну нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списках подписантов за кандидатов. Тогда дойти можно до маразма, что и кандидат уже может какие-то списки пополнить", — сказал Булаев.

По его словам, в базе данных значится, что все эти люди умерли в декабре и январе.

"Это значит, что база данных старая была использована для того, чтобы фальсифицировать подписи избирателей. Это старые базы данных", — отметил Булаев.

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Напомним, ранее в подписных листах в поддержку Бориса Надеждина были выявлены подписи 11 умерших людей, у Сергея Малинковича — 8. Кроме того, ЦИК признал недействительными 9 147 подписей избирателей в поддержку регистрации Надеждина и 8979 подписей — в поддержку Малинковича.

Малинковичу уже официально отказано в регистрации, заседание по Надежину продолжается, но сам он уже объявил об отказе.

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ТАСС / AP / Dmitry Serebryakov

Александра Вишнякова
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