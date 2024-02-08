В ЦИК назвали маразмом использование "мёртвых душ" в подписях за двух кандидатов в президенты

Появление в подписях за кандидатов в президенты РФ данных умерших людей — это верх цинизма. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в ходе заседания.

"Ну нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списках подписантов за кандидатов. Тогда дойти можно до маразма, что и кандидат уже может какие-то списки пополнить", — сказал Булаев.

По его словам, в базе данных значится, что все эти люди умерли в декабре и январе.

"Это значит, что база данных старая была использована для того, чтобы фальсифицировать подписи избирателей. Это старые базы данных", — отметил Булаев.