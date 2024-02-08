Стало известно, где может прятаться предполагаемый убийца хозяйки подмосковного завода
Убийц владелицы завода ТИАЛ могло быть двое, один из них скрывается в Дубае
Бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых, подозреваемый в убийстве владелицы завода ТИАЛ Светланы Филанович. Обложка © Telegram / SHOT
Владелицу подмосковного завода ТИАЛ Светлану Филанович и её подруг могли убить двое человек, один из них — бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых, которого МВД объявило в международный розыск. Об этом сообщает SHOT.
Светлана Филанович, убитая в Подмосковье. Обложка © SHOT
По информации телеграм-канала, в угнанном "мерседесе" убитой нашли отпечатки не только Борзых, но и ещё одного человека, личность которого пока не известна. В настоящее время правоохранители пытаются установить её. Изначально бывший сотрудник ГИБДД и его сообщник использовали автомобиль вместе, но затем там остался только Борзых. Сейчас он может скрываться в Дубае (ОАЭ).
Напомним, жестокое преступление произошло 5 февраля в доме в подмосковной деревне Свитино под Наро-Фоминском, где были обнаружены тела трёх женщин, одной из которых оказалась владелица завода "Термоусаживающаяся изоляционная антикоррозионная лента" (ТИАЛ) Светлана Филанович. Также установлены личности двух других жертв: 67-летняя Наталья К. и её сестра-близнец Ирина Х. Преступники после убийства похитили драгоценности, деньги и "мерседес" владелицы завода. Иномарку позднее нашли рядом с домом в Звенигороде. СК потребовал заочно взять под арест 34-летнего Борзых.