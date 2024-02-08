Стало известно, где может прятаться предполагаемый убийца хозяйки подмосковного завода

Владелицу подмосковного завода ТИАЛ Светлану Филанович и её подруг могли убить двое человек, один из них — бывший сотрудник ГИБДД Михаил Борзых, которого МВД объявило в международный розыск. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в угнанном "мерседесе" убитой нашли отпечатки не только Борзых, но и ещё одного человека, личность которого пока не известна. В настоящее время правоохранители пытаются установить её. Изначально бывший сотрудник ГИБДД и его сообщник использовали автомобиль вместе, но затем там остался только Борзых. Сейчас он может скрываться в Дубае (ОАЭ).