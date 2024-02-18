День пельменей, День транспортной полиции, Агафья-коровница: Праздники и приметы 18 февраля Сегодня, 18 февраля 2024 года, в России отмечают два профессиональных праздника людей в погонах. Также этот день посвящён популярному в России блюду и памяти изобретателя, который подарил человечеству аккумуляторы и батареи. 17 февраля, 21:01 18 февраля отмечается День пельменей. Обложка © Freepik / prostooleh

День пельменей

18 февраля в России отмечается праздник, посвящённый одному из самых любимых в нашей стране блюд, — День пельменей. Рассказываем о нём: это российский неофициальный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 18 февраля;

кто стал его инициатором, неизвестно.

День пельменей на просторах русскоязычной части Интернета упоминается около 20 лет. Кто его придумал, уже не ясно. Если сначала указывались разные даты этого праздника, то в последнее время, как правило, упоминается только 18 февраля. Каких-то определённых традиций, связанных с ним, ещё не сложилось.

Блюда, похожие на пельмени, есть в кухне разных стран и народов. Считается, что в нашей стране рецепт появился на Урале, название в переводе с коми-пермяцкого означает "хлебное ухо". Пельмени вошли в число традиционных русских блюд примерно 600 лет назад.

Это блюдо не для каждодневного употребления, его не принято считать подходящим для здорового питания. Калорийность пельменей разная, зависит от рецептуры, но в среднем около 170 ккал на 100 г продукта. Употребление пельменей увеличивает энергию, помогая приобрести работоспособность. Белки помогают иммунной системе восполнить норму аминокислот, которые так необходимы для обновления клеток. Диетологи говорят, что без вреда для организма можно съесть примерно 10–15 пельменей в зависимости от их размера, это будет около 300–380 килокалорий. Применение майонеза и других соусов резко увеличивает калорийность.

От пельменей лучше отказаться тем, кто страдает сахарным диабетом. Также с осторожностью их должны употреблять люди с заболеваниями пищеварительной системы. Полуфабрикаты лучше хранить в морозильной камере в пакете или пластиковом контейнере.

День транспортной полиции

18 февраля отмечается День транспортной полиции России. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

18 февраля в России отмечается праздник тех, кто ежедневно следит за безопасностью стратегически важных объектов, — День работников транспортной полиции. Рассказываем о нём: это российский официальный профессиональный праздник;

ежегодно отмечается 18 февраля, по календарю не смещается;

приурочен к дате формирования железнодорожной милиции на заре СССР;

утверждён приказом министра внутренних дел в 2018 году;

нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной.

"Днём рождения" транспортной полиции России принято считать 18 февраля 1919 года, когда Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял декрет "Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны". Это решение считается первым шагом к созданию особого подразделения МВД, занимающегося обеспечением правопорядка на транспорте. Сейчас выполнением этой задачи занимается Главное управление на транспорте МВД РФ. Оно контролирует и координирует деятельность региональных структур, занимающихся этим вопросом.

Долгое время День работников транспортной полиции отмечался неофициально, пока в 2018 году руководство МВД не утвердило праздник. В приказе говорилось, что в эту дату нужно отмечать заслуги сотрудников управления и ветеранов, которые внесли вклад в развитие ГУТ МВД и укрепление правопорядка.

День продовольственной и вещевой службы ВС России

18 февраля отмечается День продовольственной и вещевой службы ВС России. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Также 18 февраля свой праздник в России отмечают военнослужащие, которые отвечают за обеспечение армии продовольствием и формой. На эту дату приходится День продовольственной и вещевой службы ВС России: это официальный российский профессиональный, ведомственный праздник;

ежегодно отмечается 18 февраля, по календарю не смещается;

приурочен к дате создания такой службы при Петре I;

нерабочим днём является, только если выпадает на выходной.

Сегодняшний праздник уходит корнями в самое начало XVIII века. 18 февраля 1700 года Пётр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд армии. Такие должности было решено создавать в каждом полку, а занимающие их стали называться провиантмейстерами. Тогда же были утверждены и первые официальные нормы довольствия.

Солдатам и офицерам для выполнения приказов нужно много энергии, они должны быть сыты. Впрочем, накормить военнослужащего — это лишь половина дела, ведь его ещё нужно одеть и обуть. Обе эти задачи сегодня успешно решает продовольственная и вещевая служба, входящая в систему тыла ВС РФ. Особая нагрузка на неё легла сейчас — в период проведения специальной военной операции.

Кстати, с учётом опыта СВО в работу службы вносятся коррективы. Например, российские военные получают новую форму, которую создавали под новые полевые условия.

День батарейки

18 февраля отмечается День батарейки. Фото © Freepik / rawpixel.com

18 февраля в России и других странах отмечается праздник под названием День батарейки (Battery Day). Несколько фактов о нём: это неофициальный международный праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 18 февраля;

приурочен к дате рождения Алессандро Вольта;

обычно к нему приурочены выставки, лекции, экологические акции.

День батарейки, отмечающийся в разных странах 18 февраля, посвящён одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад. Приурочен он к дате рождения одного из основоположников исследований электричества — учёного Алессандро Вольта (18 февраля 1745 г. – 5 марта 1827 г.).

Вольта в том числе работал над первым в мире гальваническим элементом, названным вольтовым столбом. По сути, это был прообраз современных батарей, в которых электричество получается за счёт химических процессов. Открытие, которое изменило ход истории человечества, было сделано им в 1800 году.

Сегодняшний праздник носит неофициальный характер. К нему обычно приурочены научные конференции, выставки, лекции. А ещё в эту дату проводятся экологические акции с призывом не выбрасывать элементы питания, а утилизировать их для дальнейшей переработки.

День памяти мученицы Агафии Панормской

18 февраля Русская православная церковь чтит память святой мученицы Агафии Панормской. Она жила в III веке на Сицилии, была дочерью именитых и богатых родителей-христиан из города Панорм (сейчас это Палермо). Однажды её красотой пленился правитель города Катаны Квинтиан. Девушка отказалась стать его женой и отречься от веры в единого Господа, за что была подвергнута жестоким мукам. По преданию, когда её в очередной раз истязали, случилось сильное землетрясение. Квинтиан испугался и отправил Агафию в темницу, где она скончалась. Сам правитель вскоре погиб от удара лошади, когда ехал отбирать имущество у семьи мученицы.

Приметы 18 февраля

Агафья-коровница

На Руси этот день называли Агафья-коровница. Святую мученицу считали покровительницей коров. Было принято выполнять обряды для защиты скота от падежа. А ещё в этот день принимали меры, чтобы защитить дом от "летающей нечистой силы": считалось, что она расходится на третий день после Сретения. Также Агафью считали защитницей от пожара — хату освящали хлебом с солью, которые затем хранили на протяжении года как оберег от огня.

Под запретом в этот день было грубое обращение со скотом, домашними животными. Крестьяне старались не намечать на эту дату важных дел, сделок, не отправляться в дальнюю поездку.

Погодные приметы 18 февраля

Сильный мороз — к жаркому лету.

Яркое солнце — к дождливой весне.

Сильный ветер — к скорому потеплению.

Оттепель — к окончательному уходу зимы.

Снег уже не лежит — к засухе летом.

Именины 18 февраля

18 февраля именины может отмечать российский актёр Макар Запорожский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Сегодня, 18 февраля, именины могут отмечать: Агафья

Александра

Антон

Василиса

Макар

Михаил

Феодосий.

Авторы Вадим Андреев