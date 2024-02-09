В Белом доме признались, что будут работать с любым главкомом ВСУ
Белый дом: США готовы работать с любым главкомом ВСУ
Америка готова работать с любым главнокомандующим ВСУ. Об этом на регулярном брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он также прокомментировал отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявив, что решения, которые касаются военного руководства, принимает Владимир Зеленский. А значит, Штатам придётся работать с каждым, кто будет им назначен.
По его словам, Вашингтон не интересует стабильность Незалежной в результате перестановок в военном руководстве. Он также заявил, что ему неизвестно о существовании контактов на высоком уровне между чиновниками США и Украины, которые могли бы предшествовать этому решению. Кирби сообщил, что утверждения о вмешательстве Белого дома в этот процесс являются ложными.
"Это решение президента Зеленского. Не было никаких требований к украинскому руководству согласовывать его с нами", — пояснил Кирби.
Как писал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский заявил, что назначил Сырского новым главкомом ВСУ. До этого пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Позднее украинские СМИ распространили сообщения об отставке главкома ВСУ, хотя слово "отставка" не было использовано ни в заявлении Зеленского, ни в заявлении самого Залужного. Позже министр обороны Незалежной Рустем Умеров всё-таки подтвердил увольнение главкома.
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