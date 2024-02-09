В Белом доме признались, что будут работать с любым главкомом ВСУ

Америка готова работать с любым главнокомандующим ВСУ. Об этом на регулярном брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он также прокомментировал отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявив, что решения, которые касаются военного руководства, принимает Владимир Зеленский. А значит, Штатам придётся работать с каждым, кто будет им назначен.

По его словам, Вашингтон не интересует стабильность Незалежной в результате перестановок в военном руководстве. Он также заявил, что ему неизвестно о существовании контактов на высоком уровне между чиновниками США и Украины, которые могли бы предшествовать этому решению. Кирби сообщил, что утверждения о вмешательстве Белого дома в этот процесс являются ложными.