Политолог назвал факт из биографии Сырского, ставший для США решающим при выборе главкома ВСУ
Политолог Коровин: Назначение Сырского знаменует разворот Киева к переговорам
Похоже, в Вашингтоне окончательно решили прокачивать тему переговоров с Москвой, чтобы не потерять хотя бы то, что осталось под их контролем на территории бывшей Украины. К такому выводу пришёл политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, изучив биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского.
По словам собеседника Life.ru, Сырский в душе остаётся "русским человеком из Владимирской области" и "типичным образчиком советского офицера". Он закончил Московское высшее общевойсковое командное училище и, самое главное, застал Афган.
"Вот такие люди, которые там служили, они никогда не остаются равнодушными к своим сослуживцам по Афганистану, и всякий раз люди с афганским прошлым легко находят общий язык и договариваются друг с другом, останавливая боевые действия, начиная перемирие и в итоге завершая конфликты", — убеждён Коровин.
По мнению собеседника Life.ru, именно "афганское прошлое" стало главным критерием для американских стратегов при назначении Сырского. Если его предшественник Залужный был "тяжёлым, украинствующим, непримиримым дебилом", который ни о каких переговорах слышать ничего не хотел, то Сырский, хотя и деформированный идеологией украинства, — это то, что нужно сегодня американцам, чтобы остановить неминуемое, полагает Коровин.
Как уже сообщал Life.ru, 8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный. Зеленский поблагодарил его "за два года защиты" страны. Новый главком ВСУ родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег, а отец является российским военным пенсионером. Брат Сырского ранее рассказал, что тот давно не общается с родными.