Похоже, в Вашингтоне окончательно решили прокачивать тему переговоров с Москвой, чтобы не потерять хотя бы то, что осталось под их контролем на территории бывшей Украины. К такому выводу пришёл политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, изучив биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского.

По словам собеседника Life.ru, Сырский в душе остаётся "русским человеком из Владимирской области" и "типичным образчиком советского офицера". Он закончил Московское высшее общевойсковое командное училище и, самое главное, застал Афган.

"Вот такие люди, которые там служили, они никогда не остаются равнодушными к своим сослуживцам по Афганистану, и всякий раз люди с афганским прошлым легко находят общий язык и договариваются друг с другом, останавливая боевые действия, начиная перемирие и в итоге завершая конфликты", — убеждён Коровин.