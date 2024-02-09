"Акт гражданского мужества": Киселёв восхитился решением Карлсона взять интервью у Путина

Интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону войдёт в историю политики и журналистики, считает генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Он назвал решение американского журналиста провести беседу "актом гражданского мужества", так как уровень ненависти на Западе не поддаётся оценке.

"Судя по призывам до выхода интервью, когда в ЕС заговорили о санкциях против журналиста Карлсона, а в США его стали обзывать идиотом (об этом говорила Хиллари Клинтон), ему не простят этот мужественный поступок. Посмотрим, что прозвучит в качестве ответа с Запада. Надеюсь, что это будут не только ругательства", — сказал собеседник РИА "Новости".

Киселёв отметил профессионализм Карлсона, который проявил себя как настоящий американец, действующий в интересах Родины: попытался доступно показать своим согражданам глупость Вашингтона, тратящего деньги налогоплательщиков на конфликт с РФ. Кроме того, журналист с достоинством воспринял игру, которую навязал ему Путин, сразу взявший инициативу в свои руки, так как цель интервьюера — показать собеседника. В конце концов между сторонами "образовалась химия".

По словам Киселёва, в ходе беседы Путин, как и со всеми журналистами или в разговорах с лидерами, попытался донести до Карлсона российский взгляд на происходящее. Причём глава государства пытался "уйти от лёгкости необыкновенной, как у Хлестакова" из "Ревизора" Николая Гоголя, ведь он — на совершенно другом уровне по сравнению со своими западными оппонентами.