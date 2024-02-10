Итальянка заработала на пяти придуманных детях и села в тюрьму

Жительница Рима заработала 111 тысяч евро на несуществующих детях, пишет газета la Repubblica. За мошенничество суд первичной инстанции приговорил женщину к году и восьми месяцам тюрьмы.

Как оказалось, итальянка, которая работала в сети фастфуда, предоставила справки о 12 беременностях. Причём, все из них она подделала, сымитировав подписи своего гинеколога, а также печати и фирменные бланки.

Некоторые беременности якобы были неудачными и женщине даже сочувствовали коллеги. А вот с 2014 по 2019 годы она будто бы родила пятерых детей, дав им имена: Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэле.