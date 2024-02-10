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10 февраля, 00:20

Итальянка заработала на пяти придуманных детях и села в тюрьму

la Repubblica: Итальянка завела пять несуществующих детей ради пособий

Жительница Рима заработала 111 тысяч евро на несуществующих детях, пишет газета la Repubblica. За мошенничество суд первичной инстанции приговорил женщину к году и восьми месяцам тюрьмы.

Как оказалось, итальянка, которая работала в сети фастфуда, предоставила справки о 12 беременностях. Причём, все из них она подделала, сымитировав подписи своего гинеколога, а также печати и фирменные бланки.

Некоторые беременности якобы были неудачными и женщине даже сочувствовали коллеги. А вот с 2014 по 2019 годы она будто бы родила пятерых детей, дав им имена: Бенедетта, Анжелика, Абрамо, Летиция и Израэле.

Карабинеры выяснили, что в одном из крупнейших римских роддомов нет никаких документов о рождении этих детей. При этом, женщина пользовалась "вечным" декретным отпуском, получая пособия по материнству от Национального института социального обеспечения страны (Inps).

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А вот честных мамочек не наказывают. Им, наоборот, помогают. Так, проживавшая некоторое время в одном из московских подъездов семья будет находиться в комфортных условиях в социальном центре. Речь идёт о женщине, которая поселилась в подъезде многоэтажки на востоке Москвы. Впоследствии столичные власти обратили внимание на её проблему. Как выяснилось, 48-летняя москвичка получила от арендаторов за полгода 1,2 миллиона рублей. Изначально она вместе с детьми и животными переехала в съёмную квартиру подешевле в Подмосковье, однако оттуда их выселили.

Обложка ©

unsplash

Анатолий Симоненко
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