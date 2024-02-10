В Госдуме призвали Байдена дать интервью журналисту из России

Действующий глава Соединённых Штатов Джо Байден мог бы взять пример с президента России Владимира Путина, давшего интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, и встретиться в Белом доме с журналистами из России. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

По словам народного избранника, несмотря на то что Байден позиционирует себя в качестве демократического национального лидера, на деле он боится общаться на публике "без подсказок на перфокартах". Поэтому, как считает парламентарий, хозяину Белого дома стоило бы дать интервью российскому журналисту в своей резиденции, что, в свою очередь, было бы всем интересно.

Собеседник информагентства считает, что это позволило бы мировой общественности понять суть разрушительных для сложившихся устоев и договорённостей действий Байдена. В то же время законотворец убеждён, что 46-му президенту Соединённых Штатов не хватит духа для такого интервью.