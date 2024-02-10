В Госдуме призвали Байдена дать интервью журналисту из России
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет призвал Байдена дать интервью журналисту из РФ
Действующий глава Соединённых Штатов Джо Байден мог бы взять пример с президента России Владимира Путина, давшего интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, и встретиться в Белом доме с журналистами из России. Об этом в беседе с корреспондентами РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
По словам народного избранника, несмотря на то что Байден позиционирует себя в качестве демократического национального лидера, на деле он боится общаться на публике "без подсказок на перфокартах". Поэтому, как считает парламентарий, хозяину Белого дома стоило бы дать интервью российскому журналисту в своей резиденции, что, в свою очередь, было бы всем интересно.
Собеседник информагентства считает, что это позволило бы мировой общественности понять суть разрушительных для сложившихся устоев и договорённостей действий Байдена. В то же время законотворец убеждён, что 46-му президенту Соединённых Штатов не хватит духа для такого интервью.
"Я очень хотел бы в своих словах в его адрес заблуждаться и даже готов в случае организации аналогичного интервью публично принести извинения всему народу США, но почему-то я внутренне уверен, что у президента великой Америки для этого "кишка тонка", — заключил Шеремет.
Напомним, что утром 9 февраля вышла полная версия интервью Путина Карлсону на русском языке. Российский лидер начал разговор с истории многовековых отношений Киева и Москвы, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения.
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