Политолог указал на ошибку Карлсона во время интервью с Путиным

Накануне экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон обнародовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал ведущим радио "Комсомольская правда" политолог Георгий Бовт, американский журналист не был готов к беседе с российским лидером.

Аналитик считает, что американец на этой встрече выглядел откровенно слабо. По словам эксперта, Карлсон провалил это мероприятие как интервьюер и быстро утратил инициативу, которую впоследствии перехватил глава государства.

"Он выглядел не очень умным человеком, поскольку не очень хорошо подготовился. Фактура, которую на него "сыпал" российский президент, была для него явно в новинку", — заявил Бовт.