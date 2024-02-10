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10 февраля, 01:31

Политолог указал на ошибку Карлсона во время интервью с Путиным

Политолог Бовт: Карлсон провалил интервью с Путиным из-за плохой подготовки

Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © Kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © Kremlin.ru

Накануне экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон обнародовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Как рассказал ведущим радио "Комсомольская правда" политолог Георгий Бовт, американский журналист не был готов к беседе с российским лидером.

Аналитик считает, что американец на этой встрече выглядел откровенно слабо. По словам эксперта, Карлсон провалил это мероприятие как интервьюер и быстро утратил инициативу, которую впоследствии перехватил глава государства.

"Он выглядел не очень умным человеком, поскольку не очень хорошо подготовился. Фактура, которую на него "сыпал" российский президент, была для него явно в новинку", — заявил Бовт.

Политолог подчеркнул, что американец во время беседы с Путиным выглядел как студент-первокурсник. В то же время Бовт отметил, что затронутые президентом РФ темы не были новыми для российского общества и уже неоднократно обсуждались.

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Профессор из США поблагодарил Путина за уроки истории в интервью Карлсону

Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Президент России начал с истории многовековых отношений Москвы и Киева, после чего выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения.

Алексей Соловьёв
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