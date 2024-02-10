Красный Полумесяц рассказал о бесчинствах военных Израиля в больнице "Аль-Амаль"
Красный Полумесяц: Военные Израиля задержали 17 человек в больнице "Аль-Амаль"
Военнослужащие Израиля задержали минимум 17 врачей, пациентов и посетителей в больнице "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис в секторе Газа, пишет Палестинское общество Красного Полумесяца в социальной сети X.
"Оккупационные силы Израиля задержали восемь членов Палестинского общества Красного Полумесяца в больнице "Аль-Амаль", в числе которых четыре врача. Кроме того, задержаны четверо раненых и пять лиц, которые сопровождали пациентов", — указано в сообщении.
Рейд в больнице длился порядка десяти часов, всё это время проводились обыски и допросы. В ходе происходящего было повреждено оборудование и прочее имущество. Солдаты Армии обороны Израиля унижали людей, которые находились в больнице, избивали, запрещали им пить воду и выходить в туалет. Также военные украли деньги и личные вещи сотрудников больницы, пациентов и их сопровождающих. В том числе были похищены ноутбуки и средства беспроводной связи.
К сожалению, подобные ситуации становятся недоброй традицией. Так, например, 5 ноября палестинское бюро Всемирной организации здравоохранения сообщило, что в секторе Газа было повреждено пять больниц, в том числе детская и психиатрическая. А 7 ноября Минздрав Палестины заявил об обстреле семи больниц в секторе Газа за несколько часов. Из-за атак ЦАХАЛ и нехватки топлива в анклаве выведено из строя 18 больниц и 40 центров первичной медпомощи, уничтожено 40 машин скорой помощи. На грани закрытия оказалась и "Аль-Кудс". Также ситуация остаётся тяжёлой в клинике "Аш-Шифа", где пациенты умирают без лекарств и кислорода.
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