Красный Полумесяц рассказал о бесчинствах военных Израиля в больнице "Аль-Амаль"

Военнослужащие Израиля задержали минимум 17 врачей, пациентов и посетителей в больнице "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис в секторе Газа, пишет Палестинское общество Красного Полумесяца в социальной сети X.

"Оккупационные силы Израиля задержали восемь членов Палестинского общества Красного Полумесяца в больнице "Аль-Амаль", в числе которых четыре врача. Кроме того, задержаны четверо раненых и пять лиц, которые сопровождали пациентов", — указано в сообщении.

Рейд в больнице длился порядка десяти часов, всё это время проводились обыски и допросы. В ходе происходящего было повреждено оборудование и прочее имущество. Солдаты Армии обороны Израиля унижали людей, которые находились в больнице, избивали, запрещали им пить воду и выходить в туалет. Также военные украли деньги и личные вещи сотрудников больницы, пациентов и их сопровождающих. В том числе были похищены ноутбуки и средства беспроводной связи.