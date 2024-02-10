В Харьковской области заявили о значительном количестве французов в Иностранном легионе ВСУ

"Это ни для кого не секрет, что в боевых действиях на Украине принимают участие наёмники. Это люди из разных стран, в том числе и из Франции, которых в Харьковской области значительное количество. Так что отрицать это было бы просто глупо. ВС РФ уже не раз поражали места дислокации этих наёмников", — рассказал Ганчев ТАСС, добавив, что местные жители видят в населённых пунктах области много иностранцев.