В Харьковской области заявили о значительном количестве французов в Иностранном легионе ВСУ
Ганчев: Среди наёмников в Харьковской области присутствует много французов
В числе наёмников, которых видели в Харьковской области, существенную часть составляют французы. Об этом заявил глава региональной администрации Виталий Ганчев.
"Это ни для кого не секрет, что в боевых действиях на Украине принимают участие наёмники. Это люди из разных стран, в том числе и из Франции, которых в Харьковской области значительное количество. Так что отрицать это было бы просто глупо. ВС РФ уже не раз поражали места дислокации этих наёмников", — рассказал Ганчев ТАСС, добавив, что местные жители видят в населённых пунктах области много иностранцев.
Ранее сообщалось, что в военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили о двух погибших французских "волонтёрах" и трёх раненых в ночь на 2 февраля. Париж официально не подтверждает присутствие своих наёмников на Украине, называя их "гуманитарными работниками". 3 февраля Франция начала расследование гибели своих граждан в Незалежной. До этого о погибших французах сообщалось после того, как российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове.
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