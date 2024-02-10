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10 февраля, 05:32

В Харьковской области заявили о значительном количестве французов в Иностранном легионе ВСУ

Ганчев: Среди наёмников в Харьковской области присутствует много французов

В числе наёмников, которых видели в Харьковской области, существенную часть составляют французы. Об этом заявил глава региональной администрации Виталий Ганчев.

"Это ни для кого не секрет, что в боевых действиях на Украине принимают участие наёмники. Это люди из разных стран, в том числе и из Франции, которых в Харьковской области значительное количество. Так что отрицать это было бы просто глупо. ВС РФ уже не раз поражали места дислокации этих наёмников", рассказал Ганчев ТАСС, добавив, что местные жители видят в населённых пунктах области много иностранцев.

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Ранее сообщалось, что в военной администрации подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили о двух погибших французских "волонтёрах" и трёх раненых в ночь на 2 февраля. Париж официально не подтверждает присутствие своих наёмников на Украине, называя их "гуманитарными работниками". 3 февраля Франция начала расследование гибели своих граждан в Незалежной. До этого о погибших французах сообщалось после того, как российские военные ударили по логову Иностранного легиона ВСУ в Харькове.

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Юрий Лысенко
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