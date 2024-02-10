В Крыму припомнили манёвры Гитлера после назначения нового главнокомандующего ВСУ Глава парламента Крыма Константинов счёл перестановкой мебели смену главкома ВСУ 10 февраля, 08:30 Главком ВСУ Александр Сырский. Обложка © ТАСС / ЕРА / VITALII NOSACH

Назначение новым главкомом ВСУ Александра Сырского не принесёт Украине ничего нового и больше напоминает "перестановку мебели" без определённой цели. Об этом сказал РИА "Новости" глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Со стратегической точки зрения это назначение ничего не меняет. Точнее — свидетельствует о том, что никакой новой стратегии у Украины нет. Вот они и переставляют мебель. Гитлер, помнится, тоже менял главкомов после каждого провала на фронте", — пояснил он.

По его мнению, кадровые изменения лишь доказывают, что Киев фактически признаёт провал своего "контрнаступления". Однако Константинов уверен, что не следует недооценивать противника, потому что Украина не отступится и будет действительно сражаться до последнего своего гражданина.

По словам политика, у украинцев осталось два пути: либо воскресить в себе русский дух и уничтожить украинский морок, либо погибнуть в "мясных штурмах", которые сейчас будет усиливать Сырский. Константинов подчеркнул, что увольнение Залужного — это пока не конец, но "это начало конца проекта "Украина".

Авторы Татьяна Миссуми