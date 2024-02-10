В США раскрыли, почему Запад боится интервью Путина

Запад боится, что мир наконец-то узнает правду после беседы президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, ответы российского лидера разоблачают ложь западного сообщества, поэтому интервью всячески пытаются скрыть.

"Те люди, которые пытаются заставить Карлсона молчать, буквально говорят: "Нам нечего противопоставить этому, мы боимся Владимира Путина, потому что мы не знаем, как реагировать", — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.