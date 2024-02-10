В США раскрыли, почему Запад боится интервью Путина
Риттер: Запад хочет заставить Карлсона молчать из-за правды в интервью Путина
Запад боится, что мир наконец-то узнает правду после беседы президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, ответы российского лидера разоблачают ложь западного сообщества, поэтому интервью всячески пытаются скрыть.
"Те люди, которые пытаются заставить Карлсона молчать, буквально говорят: "Нам нечего противопоставить этому, мы боимся Владимира Путина, потому что мы не знаем, как реагировать", — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Как отметил Риттер, вместо того чтобы пытаться скрывать интервью, они должны были предоставить свои аргументы в противовес. Однако, по словам экс-разведчика, западное сообщество понимает, что Путин говорил правду, которая только разоблачает их ложь. Поэтому Карлсон на самом деле оказал американцам огромную услугу, поехав в Россию, чтобы взять это интервью.
Напомним, накануне в социальной сети X появилось интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы российский лидер ответил на 60 вопросов и удивил целый мир. Так, например, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью потрясающим, а вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха сообщил о том, что это оно стало причиной настоящей истерики среди либералов на Западе. Видео набрало 180 миллионов просмотров, из них 170 приходятся на бывший Twitter.
ТАСС / ZUMA