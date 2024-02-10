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10 февраля, 19:26

Пир во время чумы: Звезда "Папиных дочек" раскритиковал "голую вечеринку" Ивлеевой

Актёр Самойленко-старший: Голую вечеринку организовали "ради хайпа"

"Голая вечеринка" блогерши Анастасии Ивлеевой — пир во время чумы, заявил актёр Александр Самойленко-старший. Он отметил, что не понимает участников скандального мероприятия и сам бы на такую тусовку не пришёл.

"Сказать, что я негативно отношусь к этой вечеринке? Я никак к ней не отношусь. Не потому, что я не приглашён на эту вечеринку, а потому, что я не понимаю. Такие вещи ближе к пиру во время чумы", — отметил артист в беседе с телеканалом "360".

Актёр добавил, что ему не нравится, когда таким бессмысленным мероприятиям уделяется особое внимание, а также отметил, что не любит вещи "ради хайпа". Когда разговор зашёл на тему наказания для участников скандальной тусы, он подчеркнул, что ему сложно судить о таких вещах, однако указал, что сам туда бы не пошёл.

"Люди в принципе злые на какие-то вещи, по большому счёту. На какие-то они очень добрые. Мне сложно судить. Но если бы меня пригласили на такую вечеринку, я бы не пошёл. Но не пригласили, и слава богу", — заключил Самойлов.

"Видно, что лицемерят": Отар Кушанашвили не поверил извинениям участников "голой вечеринки" Ивлеевой
"Видно, что лицемерят": Отар Кушанашвили не поверил извинениям участников "голой вечеринки" Ивлеевой

Напомним, "почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе "Мутабор" 21 декабря. Среди гостей скандального мероприятия были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган и друге звёзды. Уже спустя несколько дней многие из известных посетителей тусовки начали записывать извинения, в том числе и сама Ивлеева. Позднее её бизнес попал под проверку ФНС.

Обложка ©

t.me / SHOT

Александра Мышляева
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