Пир во время чумы: Звезда "Папиных дочек" раскритиковал "голую вечеринку" Ивлеевой

"Голая вечеринка" блогерши Анастасии Ивлеевой — пир во время чумы, заявил актёр Александр Самойленко-старший. Он отметил, что не понимает участников скандального мероприятия и сам бы на такую тусовку не пришёл.

"Сказать, что я негативно отношусь к этой вечеринке? Я никак к ней не отношусь. Не потому, что я не приглашён на эту вечеринку, а потому, что я не понимаю. Такие вещи ближе к пиру во время чумы", — отметил артист в беседе с телеканалом "360".

Актёр добавил, что ему не нравится, когда таким бессмысленным мероприятиям уделяется особое внимание, а также отметил, что не любит вещи "ради хайпа". Когда разговор зашёл на тему наказания для участников скандальной тусы, он подчеркнул, что ему сложно судить о таких вещах, однако указал, что сам туда бы не пошёл.