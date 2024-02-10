Карл III откажется от "бесполезного" лечения рака в пользу трав и зелий
Daily Express: Карл III будет лечить онкологию с помощью трав и зелий
Король Великобритании Карл III. Обложка © Shutterstock
Король Великобритании Карл III при лечении онкологии может отказаться от химиотерапии, так как является приверженцем альтернативного метода, сообщил газете Daily Express журналист Том Бауэр, который освещает новости королевской семьи.
"Король является пропагандистом альтернативной медицины. Он не сторонник химиотерапии. Он всегда выступал против этого", — отметил он, назвав монарха сторонником использования "натуральных трав, зелий и прочих подобных средств".
При этом журналист не исключил, что Карл III будет следовать советам Майкла Диксона, который руководит Королевским институтом естественной альтернативной медицины и пропагандирует использование исключительно натуральных методов лечения.
Напомним, 5 февраля Букингемский дворец официально сообщил о раке у короля Великобритании Карла III. Премьер-министр королевства Риши Сунак уточнил, что врачам удалось выявить заболевание на ранней стадии. На время лечения монарха наследник престола — принц Уильям — возьмёт на себя исполнение некоторых публичных обязанностей. Также на родину прилетел второй сын Карла III — принц Гарри.