Карл III откажется от "бесполезного" лечения рака в пользу трав и зелий

Король Великобритании Карл III при лечении онкологии может отказаться от химиотерапии, так как является приверженцем альтернативного метода, сообщил газете Daily Express журналист Том Бауэр, который освещает новости королевской семьи.

"Король является пропагандистом альтернативной медицины. Он не сторонник химиотерапии. Он всегда выступал против этого", — отметил он, назвав монарха сторонником использования "натуральных трав, зелий и прочих подобных средств".