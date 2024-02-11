Выросло число раненых при повторном взрыве во время обыска в доме подрывника в Элисте
Три росгвардейца пострадали от взрыва при обыске у подозреваемого в Элисте
Место взрыва в Элисте. Обложка © СУ СК России по Республике Калмыкия
В результате взрыва в Элисте в доме 29-летнего подозреваемого, который ранее взорвал неизвестное устройство в центре по оказанию психологической помощи, ранено три сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Калмыкии.
"Неустановленное взрывное устройство сработало в Элисте в доме мужчины, устроившего взрыв в субботу в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте. Ранение получили три сотрудника Росгвардии, которые вошли в квартиру перед проведением следственных действий", — уточнил собеседник агентства.
После ЧП из здания эвакуировано порядка 30 человек.
Life.ru напоминает, первый взрыв прогремел в многоэтажке Элисты вечером 10 февраля. По предварительным данным, его устроил психически нездоровый клиент оздоровительного центра, у которого случился конфликт с психологом Министерства образования и науки Калмыкии Намджилой Ямановой. Женщина с мужем попытались успокоить буйного клиента, но не вышло. Их госпитализировали с тяжёлыми осколочными ранениями, жизни пострадавших ничего не угрожает. Подрывник погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. Во время обыска у подозреваемого и сработало второе взрывное устройство, изначально сообщалось о двух пострадавших.