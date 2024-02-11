Выросло число раненых при повторном взрыве во время обыска в доме подрывника в Элисте

В результате взрыва в Элисте в доме 29-летнего подозреваемого, который ранее взорвал неизвестное устройство в центре по оказанию психологической помощи, ранено три сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Калмыкии.

"Неустановленное взрывное устройство сработало в Элисте в доме мужчины, устроившего взрыв в субботу в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте. Ранение получили три сотрудника Росгвардии, которые вошли в квартиру перед проведением следственных действий", — уточнил собеседник агентства.