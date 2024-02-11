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Онкобольной Карл III прервал молчание после страшного диагноза

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Карл III впервые появился на публике после известия о его страшной болезни

11 февраля, 14:26
Карл III впервые вышел на публику после новости о его онкоболезни. Обложка © X / Soirmag

Карл III впервые вышел на публику после новости о его онкоболезни. Обложка © X / Soirmag

Британский монарх Карл III впервые оказался на публике после того, как стало известно о его онкологическом заболевании. Кадры с королём и его супругой Камиллой появились в Сети.

Семья приехала на службу в приходскую церковь Святой Марии Магдалины, которая находится в королевском поместье Сандрингем в графстве Норфолк. 75-летний монарх прошёл, опираясь на зонт-трость. Под руку его держит Камилла. Карл III выглядел позитивно и даже успел по дороге к церкви помахать британцам, оказавшимся рядом.

Карл III откажется от "бесполезного" лечения рака в пользу трав и зелий
Карл III откажется от "бесполезного" лечения рака в пользу трав и зелий

Напомним, о страшном диагнозе 75-летнего короля стало известно в начале февраля. Диагностировать онкологию удалось на ранней стадии. Монарх поблагодарил за тёплые слова всех сочувствующих ему и выразил благодарность медикам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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