Карл III впервые вышел на публику после новости о его онкоболезни. Обложка © X / Soirmag

Карл III впервые появился на публике после известия о его страшной болезни

Британский монарх Карл III впервые оказался на публике после того, как стало известно о его онкологическом заболевании. Кадры с королём и его супругой Камиллой появились в Сети.

Семья приехала на службу в приходскую церковь Святой Марии Магдалины, которая находится в королевском поместье Сандрингем в графстве Норфолк. 75-летний монарх прошёл, опираясь на зонт-трость. Под руку его держит Камилла. Карл III выглядел позитивно и даже успел по дороге к церкви помахать британцам, оказавшимся рядом.