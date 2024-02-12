Кремль назвал условие визита Путина в Армению после вступления в МУС: "Важны заверения"

Россия не может проигнорировать присоединение Армении к статуту Международного уголовного суда (МУС), поэтому предстоят двусторонние переговоры на этот счёт. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите Владимира Путина в Ереван.

"Новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, конечно, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения. Конечно, здесь очень важно получить определённые заверения от наших армянских партнёров, этот вопрос ещё предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены", — пояснил представитель Кремля.