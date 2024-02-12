В МИД РФ заподозрили Украину в планах ликвидировать Залужного
Посол МИД РФ Мирошник допустил, что Залужного могут физически устранить
Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предположил, что бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного могут ликвидировать из-за его прежних тесных контактов с военным руководством США, Британии и ЕС.
"Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни. Потому что человек слишком глубоко был включён во все процессы. Он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими США, Великобритании, Евросоюза", — уточнил Мирошник в эфире радио Sputnik.
По его мнению, у Залужного в запасе пара-тройка месяцев, когда он должен определиться: начать открытое противостояние с Владимиром Зеленским или навсегда уйти в тень. Мирошник полагает, что преемник Залужного Александр Сырский вряд ли имеет мощный авторитет в украинской армии, потому что он "согласен "брать под козырёк" указания Зеленского" без рассуждений.
По словам Мирошника, новому главкому ВСУ придётся быть менее политически ориентированным и заниматься исключительно военными делами, иначе его постигнет участь Залужного.
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский уволил Залужного без нового назначения, поблагодарив "за два года защиты" страны. Новым главкомом ВСУ стал экс-командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Он родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его мать, отец и брат. Родители Сырского считают себя патриотами России и негативно относятся к карьере сына на Украине.