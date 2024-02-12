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В МИД РФ заподозрили Украину в планах ликвидировать Залужного

Посол МИД РФ Мирошник допустил, что Залужного могут физически устранить

12 февраля, 12:48
Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предположил, что бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного могут ликвидировать из-за его прежних тесных контактов с военным руководством США, Британии и ЕС.

"Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни. Потому что человек слишком глубоко был включён во все процессы. Он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими США, Великобритании, Евросоюза", уточнил Мирошник в эфире радио Sputnik.

По его мнению, у Залужного в запасе пара-тройка месяцев, когда он должен определиться: начать открытое противостояние с Владимиром Зеленским или навсегда уйти в тень. Мирошник полагает, что преемник Залужного Александр Сырский вряд ли имеет мощный авторитет в украинской армии, потому что он "согласен "брать под козырёк" указания Зеленского" без рассуждений.

По словам Мирошника, новому главкому ВСУ придётся быть менее политически ориентированным и заниматься исключительно военными делами, иначе его постигнет участь Залужного.

Залужный предстал в форме ВСУ с бронежилетом посреди поля на первом фото после увольнения
Залужный предстал в форме ВСУ с бронежилетом посреди поля на первом фото после увольнения

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский уволил Залужного без нового назначения, поблагодарив "за два года защиты" страны. Новым главкомом ВСУ стал экс-командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Он родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его мать, отец и брат. Родители Сырского считают себя патриотами России и негативно относятся к карьере сына на Украине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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