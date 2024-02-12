Депутат заявил о возможной блокировке анонимных Telegram-каналов
Депутат Свинцов: Telegram-каналы будут проходить обязательную регистрацию
В Госдуме обсуждают обязательную регистрацию телеграм-каналов, похожую на получение лицензии СМИ. Однако сейчас установить такие правила невозможно, потому что в России нет технологий по блокировке отдельных ресурсов, и бан приводит к "лихорадке" во всём Интернете, заявил зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Пока идут разговоры, но технологии для исполнения закона, то есть блокировки тех отдельных телеграм-каналов, которые не раскрыли своих редакторов и владельцев, пока у государства нет. Как только она появится, я думаю, он будет принят. И администраторы, и владельцы телеграм-каналов будут вынуждены раскрыть свои персональные данные в разумных пределах", — сказал он в беседе с Ura.ru.
При этом Свинцов не исключил, что регистрация будет осуществляться через Роскомнадзор по аналогии со СМИ. Возможно, владельцам каналов даже придётся получать лицензию, однако о таких изменениях в Сети говорить ещё рано. При этом депутат обратил внимание, что такая система поможет бороться с вымогательствами.
Он подчеркнул, что за последние годы случаев шантажа от СМИ почти не случалось, в то время как телеграм-каналы часто фигурируют в подобных уголовных делах. При этом парламентарий добавил, что попытки блокировки от Роскомнадзора приводили к глобальным сбоям в Интернете, так как ограничения затрагивали тысячи ресурсов и узлов.
В частности, Life.ru сообщал, что Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, где обвиняемым в том числе проходит сотрудник организации Ксении Собчак. Осенью 2022 года Кирилл Суханов, экс-главред журнала "Татлер" Ариан Романовский, а также администратор телеграм-каналов Тамерлан Бигаев были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов. Они вели канал "Тушите свет!", где появился компрометирующий пост. За его удаление они потребовали денег.
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