Депутат заявил о возможной блокировке анонимных Telegram-каналов

В Госдуме обсуждают обязательную регистрацию телеграм-каналов, похожую на получение лицензии СМИ. Однако сейчас установить такие правила невозможно, потому что в России нет технологий по блокировке отдельных ресурсов, и бан приводит к "лихорадке" во всём Интернете, заявил зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Пока идут разговоры, но технологии для исполнения закона, то есть блокировки тех отдельных телеграм-каналов, которые не раскрыли своих редакторов и владельцев, пока у государства нет. Как только она появится, я думаю, он будет принят. И администраторы, и владельцы телеграм-каналов будут вынуждены раскрыть свои персональные данные в разумных пределах", — сказал он в беседе с Ura.ru.

При этом Свинцов не исключил, что регистрация будет осуществляться через Роскомнадзор по аналогии со СМИ. Возможно, владельцам каналов даже придётся получать лицензию, однако о таких изменениях в Сети говорить ещё рано. При этом депутат обратил внимание, что такая система поможет бороться с вымогательствами.