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13 февраля, 04:29

Количество отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51

Роспотребнадзор: Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51

Количество отравившихся в дальнереченской бургерной увеличилось до 51. Об этом РИА "Новости" рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

"Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что причиной массового отравления стали употреблённые посетителями наггетсы и соусы, в которых обнаружена сальмонелла. Сейчас Роспотребнадзор намерен установить предприятия, снабжавшие кафе продукцией, и провести ещё ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.

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Напомним, сначала сообщалось о госпитализации 22 местных жителей, посетивших одно и то же кафе. Причиной отравления стала сальмонелла, попавшая в блюдо в результате многочисленных нарушений. Позже число пострадавших выросло до 31. Заведение общепита временно прекратило работу, там производится сбор необходимых проб.

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Лариса Сафронова
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