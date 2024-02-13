Количество отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51

Количество отравившихся в дальнереченской бургерной увеличилось до 51. Об этом РИА "Новости" рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

"Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что причиной массового отравления стали употреблённые посетителями наггетсы и соусы, в которых обнаружена сальмонелла. Сейчас Роспотребнадзор намерен установить предприятия, снабжавшие кафе продукцией, и провести ещё ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.