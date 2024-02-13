Количество отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51
Роспотребнадзор: Число отравившихся в бургерной в Приморье выросло до 51
Количество отравившихся в дальнереченской бургерной увеличилось до 51. Об этом РИА "Новости" рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
"Заболевшим лицам проведено лабораторное обследование на выявление возбудителя", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что причиной массового отравления стали употреблённые посетителями наггетсы и соусы, в которых обнаружена сальмонелла. Сейчас Роспотребнадзор намерен установить предприятия, снабжавшие кафе продукцией, и провести ещё ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.
Напомним, сначала сообщалось о госпитализации 22 местных жителей, посетивших одно и то же кафе. Причиной отравления стала сальмонелла, попавшая в блюдо в результате многочисленных нарушений. Позже число пострадавших выросло до 31. Заведение общепита временно прекратило работу, там производится сбор необходимых проб.
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