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13 февраля, 09:41

Песков отказался комментировать приговор социологу-иноагенту Кагарлицкому*

Борис Кагарлицкий*. Обложка © ТАСС / Наталия Казаковцева

Борис Кагарлицкий*. Обложка © ТАСС / Наталия Казаковцева

Кремль не может комментировать судебные решения и не будет этого делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приговоре социологу Борису Кагарлицкому*. Ранее он получил пять лет колонии.

"Ещё раз повторяю: мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать", — сказал Песков на брифинге.

Он добавил, что не знает, в курсе ли Владимир Путин о принятом судом решении.

Социолог-иноагент Кагарлицкий* включён в список террористов и экстремистов
Социолог-иноагент Кагарлицкий* включён в список террористов и экстремистов

Напомним, ранее апелляционный суд заменил Кагарлицкому* штраф на пять лет колонии. Уголовное дело в отношении социолога возбудили летом прошлого года. Ему предъявили обвинение в оправдании терроризма, социологу грозило до семи лет тюрьмы. В декабре суд признал его виновным и вынес решение о штрафе 600 тысяч рублей. Однако позже прокуратура обжаловала приговор и потребовала заменить штраф для Кагарлицкого* на пять с половиной лет колонии.

* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.

Александр Юнашев
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