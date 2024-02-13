Песков отказался комментировать приговор социологу-иноагенту Кагарлицкому*

Кремль не может комментировать судебные решения и не будет этого делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приговоре социологу Борису Кагарлицкому*. Ранее он получил пять лет колонии.

"Ещё раз повторяю: мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать", — сказал Песков на брифинге.

Он добавил, что не знает, в курсе ли Владимир Путин о принятом судом решении.