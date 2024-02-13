Песков отказался комментировать приговор социологу-иноагенту Кагарлицкому*
Борис Кагарлицкий*. Обложка © ТАСС / Наталия Казаковцева
Кремль не может комментировать судебные решения и не будет этого делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приговоре социологу Борису Кагарлицкому*. Ранее он получил пять лет колонии.
"Ещё раз повторяю: мы не можем комментировать судебные решения и не будем этого делать", — сказал Песков на брифинге.
Он добавил, что не знает, в курсе ли Владимир Путин о принятом судом решении.
Напомним, ранее апелляционный суд заменил Кагарлицкому* штраф на пять лет колонии. Уголовное дело в отношении социолога возбудили летом прошлого года. Ему предъявили обвинение в оправдании терроризма, социологу грозило до семи лет тюрьмы. В декабре суд признал его виновным и вынес решение о штрафе 600 тысяч рублей. Однако позже прокуратура обжаловала приговор и потребовала заменить штраф для Кагарлицкого* на пять с половиной лет колонии.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.