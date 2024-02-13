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13 февраля, 11:39

Журналист раскрыл, как на России скажется избрание Стубба президентом Финляндии

Журналист Авва: Финляндию превратят в военную базу США для агрессии против РФ

Новый президент Финляндии Александр Стубб является представителем американской колониальной администрации на северо-западной границе России и, как и сама страна, не является субъектом. Об этом заявил латвийский политэмигрант, корреспондент издания "Ваши новости" Вадим Авва, комментируя личность избранного главы государства.

По словам эксперта, Стубб продолжит антироссийскую линию, а его идея сделать возможным размещение ядерного оружия в Финляндии приведёт к тому, что Хельсинки станут соучастником возможной американской агрессии. В целом же, считает журналист, страну сделают военной базой США для наступления на РФ, как это произошло с Прибалтикой.

"Александр Стубб как президент и всё Правительство Финляндии находятся с нами в состоянии такой же войны, как режим Владимира Зеленского. Они просто не начали активные военные действия на границе с Россией... Президент станет проводить солидарную русофобскую политику, политику войны и превращения Финляндии в военную базу США для наступления на Россию... То есть мы можем говорить о прибалтизации Финляндии и заодно Швеции", — цитирует его телеканал "360".

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Напомним, новым президентом Финляндии стал кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб. В Кремле заявляли, что надеются на соблюдение им баланса в отношениях с Россией. Сам политик признал, что между нашими странами на данный момент нет отношений, что продолжится до окончания спецоперации.

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Матвей Константинов
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