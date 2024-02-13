Новый президент Финляндии Александр Стубб является представителем американской колониальной администрации на северо-западной границе России и, как и сама страна, не является субъектом. Об этом заявил латвийский политэмигрант, корреспондент издания "Ваши новости" Вадим Авва, комментируя личность избранного главы государства.

По словам эксперта, Стубб продолжит антироссийскую линию, а его идея сделать возможным размещение ядерного оружия в Финляндии приведёт к тому, что Хельсинки станут соучастником возможной американской агрессии. В целом же, считает журналист, страну сделают военной базой США для наступления на РФ, как это произошло с Прибалтикой.

"Александр Стубб как президент и всё Правительство Финляндии находятся с нами в состоянии такой же войны, как режим Владимира Зеленского. Они просто не начали активные военные действия на границе с Россией... Президент станет проводить солидарную русофобскую политику, политику войны и превращения Финляндии в военную базу США для наступления на Россию... То есть мы можем говорить о прибалтизации Финляндии и заодно Швеции", — цитирует его телеканал "360".