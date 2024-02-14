Канада попросила дополнительное время для ответов по делу нациста Хунки

Канадским властям требуется дополнительное время для подготовки ответов на вопросы Москвы по делу украинского эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), которого в России обвиняют в геноциде. Об этой просьбе Министерства иностранных дел Канады в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Помимо того, собеседник информагентства ещё раз подчеркнул, что официально Оттава уже отказала Москве в экстрадиции 98-летнего нациста. Теперь российское диппредставительство ждёт ответы на вопросы относительно того, будут ли правоохранительные органы Канады рассматривать дело Хунки в рамках своего законодательства, а также будут ли выяснять канадские власти то, каким образом украинец получил гражданство этой североамериканской страны.