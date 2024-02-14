Канада попросила дополнительное время для ответов по делу нациста Хунки
Посол Степанов: Канада попросила дополнительное время для ответов по делу Хунки
Канадским властям требуется дополнительное время для подготовки ответов на вопросы Москвы по делу украинского эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), которого в России обвиняют в геноциде. Об этой просьбе Министерства иностранных дел Канады в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"МИД Канады попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу наших вопросов в связи с делом Гунько", — заявил дипломат.
Помимо того, собеседник информагентства ещё раз подчеркнул, что официально Оттава уже отказала Москве в экстрадиции 98-летнего нациста. Теперь российское диппредставительство ждёт ответы на вопросы относительно того, будут ли правоохранительные органы Канады рассматривать дело Хунки в рамках своего законодательства, а также будут ли выяснять канадские власти то, каким образом украинец получил гражданство этой североамериканской страны.
Накануне, 13 февраля, стало известно, что власти Канады отказали России в экстрадиции бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки из-за отсутствия соответствующего договора между Москвой и Оттавой. Напомним, что Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде. К вопросу о его экстрадиции подключался даже министр обороны России Сергей Шойгу.
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