Регион

Уведомления отключены

14 февраля, 01:37

Канада попросила дополнительное время для ответов по делу нациста Хунки

Посол Степанов: Канада попросила дополнительное время для ответов по делу Хунки

Канадским властям требуется дополнительное время для подготовки ответов на вопросы Москвы по делу украинского эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), которого в России обвиняют в геноциде. Об этой просьбе Министерства иностранных дел Канады в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"МИД Канады попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу наших вопросов в связи с делом Гунько", — заявил дипломат.

Помимо того, собеседник информагентства ещё раз подчеркнул, что официально Оттава уже отказала Москве в экстрадиции 98-летнего нациста. Теперь российское диппредставительство ждёт ответы на вопросы относительно того, будут ли правоохранительные органы Канады рассматривать дело Хунки в рамках своего законодательства, а также будут ли выяснять канадские власти то, каким образом украинец получил гражданство этой североамериканской страны.

"Прибежище нацистских негодяев": В ОП объяснили отказ Канады выдать РФ бывшего эсэсовца Гунько
"Прибежище нацистских негодяев": В ОП объяснили отказ Канады выдать РФ бывшего эсэсовца Гунько

Накануне, 13 февраля, стало известно, что власти Канады отказали России в экстрадиции бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки из-за отсутствия соответствующего договора между Москвой и Оттавой. Напомним, что Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде. К вопросу о его экстрадиции подключался даже министр обороны России Сергей Шойгу.

Обложка ©

X / @Chronology22

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Канада
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров