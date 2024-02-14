Песков не стал комментировать ход обмена заключёнными между Россией и США
Вопросы обмена заключёнными между Москвой и Вашингтоном необходимо решать в тишине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о состоявшемся телефонном разговоре с осуждённым в РФ Полом Уиланом. Представитель Кремля также не смог сказать, планируются ли какие-либо действия в этой связи.
"Хотел вам напомнить слова президента [России Владимира Путина] в его недавнем интервью [о том], что эти дела любят тишину. Они могут решаться только в тишине. Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы всё это решалось в тишине", — сказал Песков.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что 12 февраля провёл телефонный разговор с Полом Уиланом. Позднее в Госдепе уточнили, что глава внешнеполитического ведомства обещал американцу сделать всё для его обмена.
Напомним, Пола Уилана задержали в Москве в канун 2019-го Нового года при "проведении шпионской акции". У него нашли документы, содержащие государственную тайну. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам лишения свободы за шпионаж. Сам он считает, что был брошен своими властями, и даже лично обращался из-за этого к президенту Джо Байдену.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков