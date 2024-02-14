Песков не стал комментировать ход обмена заключёнными между Россией и США

Вопросы обмена заключёнными между Москвой и Вашингтоном необходимо решать в тишине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о состоявшемся телефонном разговоре с осуждённым в РФ Полом Уиланом. Представитель Кремля также не смог сказать, планируются ли какие-либо действия в этой связи.

"Хотел вам напомнить слова президента [России Владимира Путина] в его недавнем интервью [о том], что эти дела любят тишину. Они могут решаться только в тишине. Поэтому в наших интересах, в интересах американской стороны, в интересах фигурантов лучше, чтобы всё это решалось в тишине", — сказал Песков.