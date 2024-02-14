Центробанк предложил ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов

Центробанк России предлагает установить так называемый период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от одного миллиона рублей в рамках борьбы с мошенничеством. С такой инициативой выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даём возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даём. Её надо внедрять", — подчеркнула Набиуллина.