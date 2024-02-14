Центробанк предложил ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов
Центробанк России предлагает установить так называемый период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от одного миллиона рублей в рамках борьбы с мошенничеством. С такой инициативой выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".
"Мне кажется, нужно распространить ту норму, которая заработает в июле, по периоду охлаждения и на крупные кредиты. Потому что по переводам мы даём возможность банкам не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а по крупным кредитам мы этой возможности не даём. Её надо внедрять", — подчеркнула Набиуллина.
Глава регулятора дополнила, что необходим зазор между одобрением кредита и выдачей денег. По её словам, выдача кредита за несколько минут — хорошая история, однако большое количество людей по итогу несут огромные затраты. Набиуллина пояснила, что многие граждане берут кредит в одном банке наличными, а затем переводят через терминал на якобы безопасный счёт в другом банке, на счёт мошенника. Для того чтобы избежать подобных историй, нужно установить лимиты на внесение наличных с использованием токенизированных карт через банкоматы.
А ранее Life.ru писал, что только за третий квартал 2023 года российские банки спасли от мошенников клиентские средства на космическую сумму — почти 1,7 триллиона рублей. А уже с июля этого года финансовые организации начнут по новой схеме возвращать гражданам похищенные средства. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что долгожданного перелома в борьбе с кибермошенниками так и не произошло. Несмотря на то что доля возмещаемых россиянам средств увеличилась, она всё ещё слишком мала.
Life.ru / Владимир Суворов