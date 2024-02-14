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Россиянам в День влюблённых перечислили топ-4 худших поз для секса

14 февраля, 11:04
Россиянам в День влюблённых перечислили топ-4 худших поз для секса. Обложка © Unsplash

Россиянам в День влюблённых перечислили топ-4 худших поз для секса. Обложка © Unsplash

Если подсознательно кажется, что секс может быть лучше, — вам не кажется. Первое и самое простое, что можно сделать, — поменять или исключить определённые позы. Среди множества вариантов есть те, которые лучше не практиковать в постели или потратить немного времени и усилий, чтобы довести их до совершенства. В материале Life.ru читайте про топ-4 позы, в которых девушки чаще всего не получают удовольствия.

  1. Миссионерская

Кроме того что это одна из самых предсказуемых и скучных поз, по мнению многих пар, у неё есть ещё один минус. В таком положении сложно обеспечить классную клиторальную стимуляцию, и с большой вероятностью девушка не получит удовольствия, предупреждает основатель игр "Секспедиция" Олег Зайцев. Однако эксперт призывает не отчаиваться, а найти идеальное положение для обоих.

Допустим, если женщина в хорошей физической форме, она может обхватить мужчину ногами и двигаться тазом. Либо мужчина может подняться чуть так, чтобы его грудь находилась над плечами женщины. Дальше интенсивные движения лучше заменить на скользящие. Если же девушка не хочет пробовать разные вариации, чувствует себя пассивно и ей сложно проявлять активность — не сопротивляйтесь и исключите эту позу на какое-то время.

Олег Зайцев

Основатель игр "Секспедиция"

Допустим, если женщина в хорошей физической форме, она может обхватить мужчину ногами и двигаться тазом. Либо мужчина может подняться чуть так, чтобы его грудь находилась над плечами женщины. Дальше интенсивные движения лучше заменить на скользящие. Если же девушка не хочет пробовать разные вариации, чувствует себя пассивно и ей сложно проявлять активность — не сопротивляйтесь и исключите эту позу на какое-то время.
Допустим, если женщина в хорошей физической форме, она может обхватить мужчину ногами и двигаться тазом. Либо мужчина может подняться чуть так, чтобы его грудь находилась над плечами женщины. Дальше интенсивные движения лучше заменить на скользящие. Если же девушка не хочет пробовать разные вариации, чувствует себя пассивно и ей сложно проявлять активность — не сопротивляйтесь и исключите эту позу на какое-то время.
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2. Догги-стайл

Кто-то удивится, но одна из самых знаменитых секс-поз на планете находится в личном чёрном списке многих девушек. Некоторым жёсткий секс не приносит удовольствия, а кому-то причиняет физическую боль. Поза "на четвереньках" ассоциируется у девушек с негативными ощущениями, которые возникают из-за разного типа дискомфорта. Например, иногда половой член мужчины может глубоко проникать во влагалище женщины и сталкиваться с шейкой матки. Это происходит из-за физиологического расположения органа в малом тазу, предупреждает собеседник Life.ru.

3. Секс стоя

Заниматься любовью стоя можно практически в любом месте — бешеная страсть может застать вас не только в удобной кровати. Но эта поза оставит не самый приятный отпечаток на воспоминаниях тех, кто не знает техники выполнения, деталей или элементарно не умеет сохранять равновесие. Секс стоя однозначно требует координации, силы и баланса.

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"Как минимум "вертикальный" секс неудобен, если мужчина ростом ниже девушки. Но, главное, если парень держит девушку на руках, он должен быть физически силён. В процессе она может чувствовать, что он слабеет — это явно будет отвлекать её от приятных ощущений. Куда хуже, если мужчина роняет партнёршу. Поэтому в качестве самобезопасности и расслабления девушке лучше на что-то опираться ягодицами: тумбочку, кухонный стол или поручни в лифте", — советует Зайцев.

Главное, что стоит делать, — общаться в процессе и направлять друг друга. Так вы будете уверены, что партнёр чувствует себя комфортно, и секс станет максимально приятным и незабываемым для каждого в паре.

4. Обратная наездница

Несмотря на то что мужчине открывается будоражащий вид, многие девушки избегают эту позу. Основная причина — трудно достичь оргазма из-за сложностей с клиторальной стимуляцией. Здесь могут прийти на помощь секс-игрушки — эксперт советует использовать вакуумные для более приятных ощущений.

Также часто девушки просто устают, потому что в этой позиции идёт большая нагрузка на бёдра. Не все женщины готовы признаться, что хотят передохнуть, и продолжают заниматься сексом через силу, чтобы "сохранить лицо". Очевидно, что в этом случае об удовольствии речи нет.

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Кстати, сексуальная активность после 30–35 лет значительно падает, и люди озадачены поиском того, что поднимет либидо. Многие начинают поедать морепродукты или прибегают к волшебным таблеткам. Однако есть способ гораздо проще, эффективнее и, главное, безопаснее. О нём читайте в материале Life.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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